F1, GP Australia 2018: Daniel Ricciardo penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza

Non è stato il venerdì di Daniel Ricciardo. L’australiano ha chiuso la seconda sessione di prove libere ben distante dai migliori, in settima posizione, a causa di una bandiera rossa esposta per la presenza di un cavo metallico del sistema di cronometraggio sul rettilineo di partenza proprio mentre stava provando il giro da qualifica. A fine giornata di Melbourne, però, è arrivata un’altra brutta notizia per il pilota della Red Bull, che sarà penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza.

Il motivo? Proprio la bandiera rossa, che l’ha beffato due volte. La Commissione di gara della FIA ha infatti contestato a Ricciardo di non aver rispettato il limite di velocità imposto nel caso di red flag. La riduzione di velocità viene calcolata in base al giro precedente: l’australiano ha rallentato di 175 km/h senza però rientrare nei limiti imposti dal regolamento sportivo. I commissari hanno però comunque constatato che Ricciardo ha rallentato in modo significativo, senza creare situazioni di pericolo, e pertanto hanno imposto una penalità inferiore rispetto al solito, con sole tre posizioni in griglia e due punti sulla patente.













