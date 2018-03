F1 GP Australia 2018, Sebastian Vettel positivo: “Ho commesso una sbavatura, ma in gara ce la giocheremo”

Sebastian Vettel scatterà dalla terza piazza sulla griglia di partenza del GP d’Australia 2018. Dopo aver realizzato il miglior tempo nel corso delle Q2, il tedesco, per sua stessa ammissione, non è stato perfetto nella sessione conclusiva: “All’ultimo giro ho commesso una piccola sbavatura alla curva 13 e ho perso qualcosa“.

Il pilota della Ferrari resta comunque ottimista in vista della gara. Nel corso delle prove libere, infatti, il Cavallino Rampante ha mostrato tempi similari alla Mercedes nei long-run effettuati: “Ieri non avevo feeling con la macchina, oggi è andata sempre meglio giro dopo giro. Vedremo domani. Penso che potremo essere molto vicini, in gara non si può mai sapere. Possiamo giocarcela. Qui non è facile sorpassare, sarà molto importante la partenza“.