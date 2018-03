F1 GP Australia 2018, Lewis Hamilton: “E’ stato il miglior giro del fine settimana. La Ferrari ha migliorato molto la potenza del motore”

73esima pole in carriera, settimo sigillo in qualifica in Australia, Lewis Hamilton semplicemente devastante. 1’21″164 per l’alfiere della Mercedes e prima piazza conquistata nel primo time-attack del Mondiale 2018 di F1. Una prestazione di altissimo profilo del pilota e di grande potenza del motore della W09.

“Non è stato semplice. Sono stato sorpreso dalla velocità nella Q1 della Ferrari: la loro potenza è sembrata decisamente migliore rispetto all’anno scorso e questa è stata una delle difficoltà al pari del trovare la giusta finestra di utilizzo delle gomme in termini di temperatura – ammette il britannico nel corso della conferenza stampa – Per me l’ultimo giro è stato il migliore del weekend“.

E sull’incidente capitato al compagno di squadra Valtteri Bottas e l’essere solo contro le due Ferrari domani, il 4 volte campione del mondo non pare tanto preoccupato: “Non è la prima volta che mi trovo a lottare con due Ferrari. Non sarà facile, è un grande team con cui lottare. Siamo comunque pronti per contrastarli e dovremo fare attenzione anche alla Red Bull che, con le supersoft, ha scelto una strategia diversa”.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI