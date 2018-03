F1, GP Australia 2018: le previsioni meteo. Rischio pioggia per le qualifiche! Domenica asciutto?

Potrebbe essere il meteo il grande protagonista del primo weekend dell’anno in Formula 1. Dopo un venerdì soleggiato, a Melbourne potrebbe arrivare la pioggia. Sono stati i due piloti Red Bull gli unici a menzionare il meteo come variabile importante in vista di qualifica e gara, mentre Mercedes e Ferrari non sembrano preoccupate. Le probabilità di pioggia per il pomeriggio australiano di sabato, però, sono molto alte, fattore che rimescolerà senz’altro le carte ed i valori visti oggi.

Domenica asciutto? Macché. La probabilità di pioggia è infatti elevata, sebbene in misura minore rispetto al sabato, anche per domenica. Anche la gara, dunque, potrebbe svolgersi sul bagnato, rendendo ancor più incerto il pronostico. Nei test di Barcellona, infatti, le squadre non hanno effettuato molti giri sotto la pioggia, viste le temperature estreme, e di conseguenza le informazioni in queste condizioni sono molto poche. Ne vedremo delle belle.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI