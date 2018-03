F1, GP Australia 2018 – Kimi Raikkonen: “Importante iniziare bene ed essere costanti. L’Halo? Non credo incida sulla guida”

Non è mai stato tipo di tante parole Kimi Raikkonen e neanche in quest’occasione ha fatto eccezione. Il finlandese della Ferrari, intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com, ha espresso le sue valutazioni (scarne) sul primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1, a Melbourne (25 marzo).

“Come arriviamo a questo round? Lo sapremo sabato, non credo abbia senso provare ad indovinare. Non so come siamo messi rispetto ai nostri avversari. Ci siamo concentrati sul nostro lavoro, e poi non è semplice fare delle valutazioni nei test. Vedremo in questo weekend e nelle prossime gare“.

Kimi, poi, a differenza di qualche collega, non si lamenta della vera novità di questo 2018, ovvero l’Halo: “Non penso che abbia effetti sulla guida, esteticamente è una novità vistosa, ma ci si abitua molto velocemente. Non credo si abbia bisogno di visibilità verso l’alto – ironizza il pilota nordico – Lateralmente la visibilità era già ridotta dal poggiatesta, quindi non vedo differenze. Magari ci sarà da mettere a punto qualche dettaglio, come è capitato anche in passato, ma non dovrebbe cambiare nulla“, l’idea del finnico.

Infine sui propositi per questo primo GP e l’annata: “È importante iniziare bene, come sempre. In passato si poteva sperare in un risultato importante anche quando la performance non era delle migliori perché c’erano sempre tanti ritiri su questa pista, ma adesso le monoposto sono a…prova di proiettile, non si può fare affidamento su imprevisti. Sarà un anno lungo e dobbiamo cercare di confermarci al vertice con costanza, visto che è l’unico modo per competere per il titolo”.













FOTOCATTAGNI