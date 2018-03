F1, GP Australia 2018 – Daniel Ricciardo: “Credo possa essere la nostra gara. Spero di poter salire sul podio”

La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. C’era anche Daniel Ricciardo, padrone di casa a Melbourne, attesissimo con la sua Red Bull dopo i positivi test invernali. Impressione confermata dall’australiano “La preparazione è andata bene e credo possa essere il nostro GP. Siamo tra i primi tre team che guideranno il gruppo con Mercedes e Ferrari. Speriamo di poter salire sul podio“.

Ottimismo di Ricciardo frutto anche dell’inizio 2017, ben diverso. “Ricordo che un anno fa mi sono perso l’inno qui perché ero nel box per far partire la macchina. Quest’anno spero di esserci, speriamo possa andare diversamente“. La novità principale del 2018 riguarda il limite di tre power unit da utilizzare per i 21 GP previsti. “È dura cominciare a pensarci già adesso. L’anno scorso ho avuto alcune penalità. Quest’anno non voglio dire che è sicuro ma probabile, con un motore in meno bisogna metterlo in conto. L’uso del quarto motore dipenderà dalla posizione che avremo in campionato. Sarà una carta da giocarci in modo strategico ma ora è presto e bisogna farseli bastare“.

Ricciardo ha quindi glissato sulle possibilità di Max Verstappen di vincere il titolo. “Ci sono nove titoli seduti a questo tavolo: Hamilton e Vettel ne hanno 4 a testa, magari aggiungo io il nono“, ha chiuso ridendo. L’anno sarà infatti importante anche dal punto di vista contrattuale. “Non abbiamo ancora fatto la prima gara. Ne abbiamo già parlato ma è prematuro. Ora è tutto in stand-by. Spero che Lewis abbia ragione quando dice che abbiamo possibilità per il titolo. Mi prenderò il tempo giusto e vedrò cosa accadrà“.

A Melbourne è stato introdotto un nuovo tratto di DRS. “È una pista su cui è difficile da superare e seguire chi sta davanti. In quella curva (12-13, ndr) è difficile ma si potrà preparare un’eventuale mossa“. Infine, una chiusura sulle novità di Liberty Media. “Hanno fatto belle iniziative nel paddock, specie nei circuiti europei, per cercare di includere le persone con aree comuni, bar. Credo sia meritevole. In pista non è cambiato nulla ma la gente fuori è più coinvolta. A Melbourne c’è sempre stata una bella atmosfera“. Un suggerimento per una prossima novità arriva da Ricciardo. “Magari si può introdurre una telecamera sull’Halo così la gente può riconoscerci e vederci da vicino“.













