F1, analisi GP Australia 2018: Ferrari, un avvio da sogno. Mercedes ancora davanti, ma sarà lotta per il Mondiale

“What goes around comes around” (Chi la fa, l’aspetti)”. Erano state queste le parole usate da Sebastian Vettel nel corso della conferenza stampa delle qualifiche del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1. Un sorridente Lewis Hamilton, autore dalla pole, stuzzicava il rivale sulla Rossa ed oggi è arrivata la risposta in pista: vittoria della scuderia di Maranello davanti alla Mercedes e trionfo di Sebastian (Kimi Raikkonen 3°).

Un risultato che premia l’impegno della squadra e del pilota, bravo a farsi trovar pronto nel momento più importante della corsa. Ma che vittoria è stata? Un successo di strategia e furbizia più che di velocità. La Virtual Safety Car, a metà gara, ha dato una grande mano alla monoposto del Cavallino Rampante perché, dal punto di vista della prestazione pura, qualcosa in meno aveva della W09.

E allora, la “genialata” dell’entrata ai box ritardata, sfruttando la velocità limitata imposta dalla V.S.C., ha permesso al tedesco, terzo alle spalle di Lewis e del compagno di squadra, di cogliere tutti di sorpresa. Certo, la bravura del 4 volte campione del mondo è stata anche quella di gestire alla grande le ultrasoft, potendosi permettere qualche giro in più rispetto ai rivali e pianificare una tattica da Otto von Bismarck.

Poi, riuscire a tenersi dietro quella furia scatenata (Lewis) è stato un altro capolavoro. Ci ha provato in tutti i modi il n.44 ma niente da fare, oggi il 30enne di Heppenheim proprio non voleva perderla. Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica? C’è ancora molto lavoro da fare, in vista del prossimo round in Bahrein tra due settimane. Sul piano della velocità, la Mercedes è ancora avanti e questo risultato può essere da sprone per gli uomini del Cavallino. Ma, come si suol dire: vincere aiuta a vincere e per il Mondiale la Ferrari c’è.













