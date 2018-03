Dinamo Kiev-Lazio, Ritorno Ottavi Europa League: quando si gioca? Data, programma, orari e tv

Dopo il match di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, Dinamo Kiev e Lazio si affronteranno giovedì 15 marzo nel ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti vogliono proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale e hanno tutte le carte in regola per fare la differenza contro la formazione ucraina che proverà a farsi forza con il proprio pubblico per provare a mettere in difficoltà la formazione di Simone Inzaghi.

La Lazio può davvero sognare in grande in questa manifestazione e la qualificazione ai quarti di finale è un obiettivo assolutamente alla portata, una chance da sfruttare al meglio per affacciarsi alle zone nobili della competizione e tornare alla ribalta europa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 15 MARZO:

19.00 Dinamo Kiev-Lazio















(foto Gianfranco Carozza)