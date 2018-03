Equitazione, Salto Ostacoli: Simon Delestre trionfa a Parigi! Bruynseels ed Ehning sul podio. Gaudiano e De Luca nella top ten

Simon Delestre fa saltare il banco e trionfa nel Grand Prix Hermès at Saut Hermès di Parigi. Il francese si è esaltato davanti al pubblico amico, realizzando un tempo fantastico nel barrage (34”54) con due percorsi netti in sella a Hermes Ryan e staccando il belga Niels Bruynseels, l’unico in grado di reggere il suo ritmo in 34”97 con Gancia de Muze. Entrambi confermano di attraversare un eccellente momento di forma, mentre sul terzo gradino del podio è salito il tedesco Marcus Ehning, terzo in 35”72 in sella a Cornado NRW.

A bocca asciutta, invece, è rimasto lo svedese Peder Fredricson, quarto con Hansson WL e distante quasi due secondi dalla vetta (36”46), mentre il francese Olivier Robert con Tempo de Paban e la svizzera Janika Sprunger con Bacardi VDL hanno concluso rispettivamente in quinta e sesta posizione, gli ultimi in grado di completare la gara con due percorsi netti. Tanti rimpianti per il francese Patrice Delaveau, che ha realizzato il secondo miglior tempo in 34”86 con Aquila HDC ma è stato costretto al settimo posto con 4 penalità sul groppone nel barrage.

Decisamente positiva anche la prova di Emanuele Gaudiano, ottavo in 36”25 con 4 penalità in sella a Caspar 232. L’azzurro conferma così il feeling crescente con il suo destriero, rivelandosi ancora una volta il migliore della pattuglia italiana in questa fase della stagione. Lorenzo De Luca, infatti, non è andato oltre il 10° posto con Ensor de Litrange LXII, alle spalle dell’olandese Harrie Smolders con Cas 2, mentre Alberto Zorzi ha commesso un errore nel percorso base e si è dovuto accontentare del 19° posto in sella a Ego van Orti.













Foto: Facebook Simon Delestre