Equitazione, Salto Ostacoli. Nyels Bruynseels trionfa a ‘s-Hertogenbosch. Buon weekend per Emanuele Gaudiano

Trionfo belga nel Gran Premio di Indoor Brabant, tappa del Rolex Grand Slam di Salto Ostacoli. Nyels Bruynseels si è aggiudicato la prova più importante del Dutch Masters a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda, realizzando due percorsi netti in sella a Gancia de Muze e chiudendo il barrage in 37”10, davanti al tedesco Marcus Ehning, secondo con Cornado NRW in 37”80 e al beniamino di casa Harrie Smolders, salito sul terzo gradino del podio con il tempo di 37”89 in sella a Emerald.

Soltanto sei binomi hanno realizzato due percorsi netti, tra cui ben tre olandesi, ma ai padroni di casa è mancato il guizzo per imporsi. L’irlandese Bertram Allen (38”74) occupa la quarta posizione in sella a Gin Chin van het Lindenhof, mentre Jur Vrieling con VDL Galsgow vh Merelsnest NOP e Maikel van der Vleuten con Idi Utopia si sono accontentati rispettivamente del quinto e sesto posto. Velocissimi nel barrage anche la portoghese Luciana Diniz e lo svedese Henrik von Eckermann, ma per entrambi si è rivelato fatale un errore nella seconda prova, costato 4 penalità pesanti per il piazzamento finale.

Il migliore degli italiani è stato Emanuele Gaudiano, apparso in gran forma durante tutto il weekend ma costretto ad ingoiare il boccone amaro di un errore nel percorso base che lo ha gravato di 4 penalità escludendolo dal barrage e lasciandolo al 15° posto in sella a Caspar 232. Per lui comunque va in archivio una prova tutto sommato positiva, mentre prosegue il momento non esaltante di Lorenzo De Luca, 27° con 8 penalità in sella a Ensor de Litrange LXII, e di Alberto Zorzi, 37° con Ego van Orti e 12 penalità sul groppone. Per entrambi l’inizio del Longines Global Champions Tour potrebbe essere l’occasione ideale per rilanciarsi e tornare a brillare dopo un avvio di stagione leggermente inferiore alle attese.













Foto: GCT