Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Lorenzo De Luca secondo nell’ultima prova a Mexico City! Tre italiani nella top ten, weekend fantastico per i colori azzurri

Italia stellare a Mexico City, dove è andata in scena la prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Dopo il terzo posto di Alberto Zorzi nel Grand Prix che assegna punti per la classifica generale del LGCT, è arrivato un altro podio grazie a Lorenzo De Luca, che in sella a Limestone Grey ha ottenuto una splendida seconda posizione nella gara che ha chiuso il programma del CSI5* messicano.

De Luca ha realizzato due netti e ha concluso il barrage in 36”35, restando dietro al solo Pieter Devos, che in sella ad Apart ha fermato il cronometro su 35”65 e ha fatto suonare l’inno belga in Messico. Sul podio, alle spalle di De Luca, è salito anche l’irlandese Denis Lynch, terzo con Rmf Echo in 36”41, a soli 6 centesimi dall’azzurro, mentre il belga Jerome Guery ha concluso in quarta posizione in sella a Kel’star du Vingt Points col tempo di 37”79, a distanza notevole dai primi tre classificati.

Zero errori anche per il sorprendente austriaco Christian Rhomberg, quinto in sella a Saphyr des Lacs, che ha privilegiato la precisione alla velocità e ha concluso il barrage in 44”28, mentre il francese Roger-Yves Bost con 4 penalità si è piazzato in sesta posizione.

A completare la giornata eccellente per i colori azzurri è stato anche il settimo posto di Alberto Zorzi, che ha commesso un errore nel barrage, accumulando 4 penalità in sella a Fair Light van T Heike, mentre Piergiorgio Bucci, anch’egli qualificato al barrage, ha mostrato un ottimo feeling con Alicante, chiudendo in decima posizione.

Tre italiani nella top ten, dunque, con il podio di De Luca che fa il paio con quello di Zorzi nel Longines Grand Prix e con la vittoria dello stesso De Luca nella prova di venerdì 23 marzo. Ora è ufficiale: dopo qualche mese sottotono, l’Italia del Salto Ostacoli è tornata ed è pronta a ruggire ancora.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Proli/FISE