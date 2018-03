DIRETTA MotoGP, LIVE warm-up GP Qatar 2018: Andrea Dovizioso e Valentino Rossi cercano la messa a punto ideale per la gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonista cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà davvero, quando verrà messa in palio la vittoria.

Andrea Dovizioso vuole dimostrare che il quinto posto in qualifica è un incidente di percorso, Johann Zarco vuole ribadire che la sua pole position non è casuale, Marc Marquez per mettere gli ultimi accorgimenti, Valentino Rossi per rivoluzionare e perfezionare la sua moto per sognare il moto, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo devono lavorare parecchio. in pista anche le classi minori.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.40 con il warm up della Moto3, poi la Moto2 alle 12.10 e la MotoGP alle ore 12.40. Nel pomeriggio le gare. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI