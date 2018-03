Curling, Mondiali 2018: Canada favorito a Las Vegas, USA senza i Campioni Olimpici. L’Italia ci prova

Il Mondiale 2018 di curling maschile, in programma a Las Vegas (USA) dal 31 marzo all’8 aprile, chiuderà sostanzialmente la stagione degli sport invernali. Appuntamento nella città dei casinò, sarà un grande show tra le migliori tredici squadre del Pianeta. Il Canada partirà con tutti i favori del pronostico: lo squadrone della Foglia d’Acero, dopo lo smacco subito alle Olimpiadi, vuole prontamente riscattarsi e va a caccia del terzo titolo iridato consecutivo (sarebbe addirittura il 37esimo complessivo).

Gushue e compagni hanno tutte le carte in regola per imporsi ma non dovranno sottovalutare gli avversari tra i quali spiccano gli USA anche se non saranno presenti con la formazione che ha vinto l’oro a PyeongChang. La Svezia di Edin, dopo aver perso la Finale delle Olimpiadi e quella degli ultimi Mondiali, vuole finalmente salire sul gradino più alto del podio. Da tenere seriamente in considerazione la Svizzera, la Norvegia e la Scozia. Anche l’Italia sarà ai blocchi di partenza e proverà a stupire tutti dopo aver già brillato alle Olimpiadi.













(foto WCF)