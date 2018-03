Curling femminile, Mondiali 2018: vittorie per Canada e Corea del Sud nella quinta sessione del round robin

Nella nottata italiana si sono tenuti quattro incontri dei Mondiali femminili di curling 2018, in Canada. La sessione n.5 del round robin ha visto la vittoria di misura della Svizzera contro il Giappone (7-6) con le elvetiche guidate da Binia Feltscher capaci di gestire l’incontro nonostante un inizio non eccezionale. Grazie al 2° e 3° end, infatti, le elvetiche hanno ribaltato lo score, riuscendo poi a mettere la parola fine al confronto con le nipponiche nella settima mano.

Canada e Corea del Sud si sono confermate ottenendo la terza vittoria in altrettanti partite. Le padrone di casa hanno inflitto un pesantissimo 8-1 alla Germania. Per Jennifer Jones e compagne una prestazione sugli scudi che rafforza il ruolo da protagoniste attese davanti al proprio pubblico. Non hanno deluso neanche le detentrici della medaglia d’argento a Cinque Cerchi che nell’impegnativa sfida contro la Danimarca hanno fatto loro il match 7-5, recuperando da un 4° end negativo e potendo festeggiare al termine con il punteggio di 7-5. Infine, vittoria della Cina contro la Repubblica Ceca 10-5.

I RISULTATI DELLA QUINTA SESSIONE

Giappone-Svizzera 6-7

Germania-Canada 1-8

Danimarca-Corea del Sud 5-7

Repubblica Ceca-Cina 10-5

LA CLASSIFICA:

PARTITE GIOCATE VITTORIE SCONFITTE 1 Canada 3 3 0 1 Korea 3 3 0 1 Russia 3 3 0 1 Sweden 3 3 0 5 Japan 3 2 1 5 United States 3 2 1 7 China 3 1 2 7 Czech Republic 3 1 2 7 Italy 3 1 2 10 Switzerland 4 1 3 11 Denmark 3 0 3 11 Germany 3 0 3 11 Scotland 3 0 3













Foto: WCF