Curling femminile, Mondiali 2018: l’Italia sfiora l’impresa con la Corea del Sud! Ruba 4 mani consecutive ma perde all’extra-end

L’Italia ha sfiorato un’impresa monumentale contro la Corea del Sud, vicecampionessa olimpica non più tardi di un mese fa a PyeongChang. Le azzurre sono andate vicinissime al colpaccio contro le asiatiche ai Mondiali 2018 di curling femminile ma purtroppo si sono dovute arrendere all’extra-end (7-8). La nostra Nazionale incappa così nella quarta sconfitta nel torneo (solo due vittorie) e scivola in decima posizione: ora risalire fino al sesto posto per accedere ai playoff è molto difficile ma non bisogna mollare, già a partire dalle ore 19.00 quando torneremo sul ghiaccio per sfidare il fanalino di coda Germania (ancora a secco di successi).

Sulla carta era una partita impossibile per il nostro quartetto che infatti dopo cinque end si trovava sotto 7-1: la corazzata delle Kim marcava due punti nella prima frazione, tre nella terza e due nella quinta (rubata dopo lo 0-0 nella quarta). Diana Gaspari e compagne sono in balia delle avversarie che dimostrano tutta la loro superiorità tecnica ma durante il piccolo intervallo qualcosa cambia. Le azzurre vogliono provare a mettere in difficoltà le rivali che invece danno già per vinta la partita e si rilassano.

Nel sesto gioco costruiamo bene un punto di mano e ci portiamo sul 2-7. In questo momento inizia la magia: l’Italia ruba quattro mani consecutive alle vicecampionesse olimpiche! Un punto nel settimo, due nell’ottavo con la coppia Gaspari-Zappone a dettare legge, uno nel nono giocando due stone conclusive da urlo poi un’incredibile errore di Kim Eun-Jung nel decimo (liscia la bocciata conclusiva). Andiamo all’extra-end, ancora con lo svantaggio di mano: inizia una lunga serie di botta e risposta, la Corea del Sud boccia tutto e alla fine mette dentro il punto che vale la vittoria.

Al comando della classifica si conferma il Canada che ha sconfitto la Danimarca (10-5), pari punti con la Svezia che ha osservato un turno di riposo. La Corea del Sud è terza (4 successi) tallonata dal Giappone che è stato demolito della Cina per 11-4. La Scozia ha centrato il primo successo contro la Germania (8-5).

RISULTATI NONA GIORNATA:

Italia-Corea del Sud 7-8

Cina-Giappone 11-4

Scozia-Germania 8-5

Canada-Danimarca 10-5

CLASSIFICA:

Canada 5 vittorie (5 partite giocate)

Svezia 5 vittorie (5)

Corea del Sud 4 vittorie (5)

Rep. Ceca 3 vittorie (5)

Giappone 3 vittorie (5)

Russia 3 vittorie (5)

Cina 3 vittorie (6)

Svizzera 2 vittorie (5)

USA 2 vittorie (5)

Italia 2 vittorie (6)

Danimarca 1 vittoria (5)

Scozia 1 vittoria (6)

Germania 0 vittorie (5)













(foto WCC)