Curling femminile, Mondiali 2018 – Italia travolta dalla Svezia, le Campionesse Olimpiche vincono 9-1

L’Italia è stata travolta dalla Svezia nella terza partita dei Mondiali 2018 di curling femminile. A North Bay (Canada) le azzurre non sono riuscite a tenere testa alle Campionesse Olimpiche e sono così incappate nel secondo ko nel torneo dopo quello all’esordio contro gli USA (oggi pomeriggio avevano però battuto la Scozia all’extra end).

Diana Gaspari e compagne costringono le scandinave a una mano nulla in apertura e a marcare un punto nel secondo end. Il nostro quartetto prende l’hammer ma inizierà un calvario: Hasselborg e compagne ci strappano la mano per tre volte consecutive (1-0, 3-0, 3-0) e volano sull’8-0 dopo la quinta frazione. L’Italia rimane in campo per onor di firma, strappa il punto della bandiera nel sesto end, poi nel settimo le Campionesse Olimpiche tornano a segnare e la nostra Nazionale si arrende. Le ragazze torneranno in campo alle ore 14.00 per affrontare la Russia.

RISULTATI QUARTA GIORNATA:

Scozia-USA 6-8

Giappone-Danimarca 9-2

Russia-Svizzera 8-4

Italia-Svezia 1-9

CLASSIFICA:

Russia 3 vittorie (3 partite giocate)

Svezia 3 vittorie (3)

Canada 2 vittorie (2)

Giappone 2 vittorie (2)

Corea del Sud 2 vittorie (2)

USA 2 vittorie (3)

Cina 1 vittoria (2)

Italia 1 vittoria (3)

Rep. Ceca 0 vittorie (2)

Danimarca 0 vittorie (2)

Germania 0 vittorie (2)

Scozia 0 vittorie (3)

Svizzera 0 vittorie (3)













(foto WCF)