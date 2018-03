Curling femminile, Mondiali 2018: Italia-Repubblica Ceca 7-11, azzurre sconfitte nell’extra end. La Svezia batte la Corea del Sud

L’Italia gioca una grande partita contro la Repubblica Ceca ma è costretta a cedere 11-7 all’extra end nei Mondiali di curling femminile 2018, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei ha risposto colpo su colpo alle cece dovendosi arrendere nel parziale supplementare e vedendo sfumare i sogni di gloria.

Il match è decisamente equilibrato ed entrambe le skip Gaspari e Kubeskova danno il meglio per cercare di far proprio l’incontro. Le italiane riescono a ribaltare lo score di 3-2, dei primi 3 end, grazie a tiri ottimamente eseguiti, passando in vantaggio nella quinta mano (5-3). Tuttavia, la partita si sviluppa ad elastico e la compagine allenata da Karel Kubeska piazza un break di 4-0 negli ultimi 3 parziali, trovandosi al termine dell’ottavo end sul 7-5.

Gaspari e compagne però non si danno per vinte e con estrema determinazione, nella nona e decima mano, pareggiano il conto, giocandosi il tutto per tutto nell’EE. Sfortunatamente le rivali si rivelano più lucide nel momento decisivo e con un 4-0 in quest’ultima mano fanno loro la sfida. Azzurre che con questo risultato sono settime nella graduatoria del round robin con 2 vittorie e 3 sconfitte.

Nelle altre partite di questa ottava sessione da segnalare il successo della Svezia contro la Corea del Sud, nel remake della finale olimpica per l’oro di PyeongChang 2018. Le scandinave si sono imposte 9-7 sulle asiatiche. Un confronto che ha visto le svedesi sempre avanti nel punteggio grazie ad un inizio folgorante: 5-0 nel primi tre end. Sotto la guida attenta di Anna Hasselborg le nordiche hanno gestito la reazione delle sudcoreane conquistando il quinto successo, in altrettanti match, di questa rassegna iridata.

Vittorie infine per la Cina contro la Russia (8-7), grazie ad un decimo end che ha del miracoloso (4-0), e per la Svizzera contro la Scozia (10-2). Cinesi e svizzere che occupano la settima piazza insieme all’Italia.

I RISULTATI DELL’OTTAVA SESSIONE – ROUND ROBIN

Cina-Russia 8-7

Corea del Sud-Svezia 9-7

Italia-Repubblica Ceca 7-11

Scozia-Svizzera 2-10

LA CLASSIFICA

PARTITE GIOCATE VITTORIE SCONFITTE 1 Sweden 5 5 0 2 Canada 4 4 0 3 Japan 4 3 1 3 Korea 4 3 1 5 Czech Republic 5 3 2 5 Russia 5 3 2 7 China 5 2 3 7 Italy 5 2 3 7 Switzerland 5 2 3 7 United States 5 2 3 11 Denmark 4 1 3 12 Germany 4 0 4 13 Scotland 5 0 5













Foto: WCF