Curling femminile, Mondiali 2018: il Canada vola in testa, la Rep. Ceca umilia la Scozia, che colpo della Corea

Si è disputata la settima giornata ai Mondiali 2018 di curling femminile. A North Bay (Canada) l’Italia ha osservato un turno di riposo ma rimane comunque in sesta posizione, in piena lotta per accedere ai playoff.

Il Canada ha agganciato la Svezia in testa alla classifica grazie alla vittoria ottenuta sulla Cina (9-5). Le padrone di casa, imbattute in questo torneo, hanno fatto la differenza negli ultimi due end: il 2-0 nel nono e il 2-0 nel decimo (rubando la mano) hanno messo in ginocchio le asiatiche.

La Repubblica Ceca ha letteralmente demolito la Scozia con un perentorio 11-4. Partita già indirizzata nel primo end dove le ceche hanno marcato quattro punti, poi hanno rubato la mano (2-0). Fleming e compagne hanno provato a reagire con il 3-0 ottenuto nel terzo parziale ma il 3-0 firmato dalla formazione guidata da Kubeshova nel sesto parziale ha sostanzialmente chiuso i conti (le anglosassoni si sono arrese dopo aver perso la mano nel settimo gioco).

Il Giappone ha conquistato la terza vittoria in questa rassegna iridata battendo gli USA per 7-5: decide un mirabolante tiro finale di Tori Koana che ha permesso alle asiatiche di marcare il punto decisivo. Le nipponiche si erano trovate sul 4-1 dopo tre end ma hanno subito la rimonta delle americane prima di trionfare all’ultimo respiro.

La Danimarca ha sconfitto la Germania per 6-5 all’extra-end. Errore finale di Jentsch che aveva un ultimo tiro abbastanza semplice ma non è riuscita a concretizzarlo.

RISULTATI SETTIMA GIORNATA:

Danimarca-Germania 6-5

Scozia-Rep. Ceca 4-11

Canada-Cina 9-5

Corea del Sud-USA 7-6

CLASSIFICA:

Canada 4 vittorie (4 partite giocate)

Svezia 4 vittorie (4)

Corea del Sud 3 vittorie (3)

Giappone 3 vittorie (4)

Russia 3 vittorie (4)

Rep. Ceca 2 vittorie (4)

Italia 2 vittorie (4)

USA 2 vittorie (5)

Cina 1 vittoria (4)

Svizzera 1 vittoria (4)

Danimarca 1 vittori1 (4)

Germania 0 vittorie (4)

Scozia 0 vittorie (4)













(foto WCF / Richard Gray)