Curling femminile, Mondiali 2018 – Canada travolgente, in semifinale con la Svezia. Che lotta per i playoff!

A North Bay (Canada) proseguono i Mondiali 2018 di curling femminile. Nel pomeriggio italiano si è svolta la diciottesima giornata. Svezia e Canada sono già certe della qualificazione diretta alle semifinali: le Campionesse del Mondo si sono imposte sul Giappone per 8-5 mentre le Campionessa Olimpiche hanno osservato un turno di riposo.

La Corea del Sud si è qualificata ai playoff e attende di scoprire quali saranno le altre tre formazioni che potranno continuare a sognare la medaglia: la Repubblica Ceca (8-6 agli USA recuperando tre punti negli ultimi due end) e la Russia sono in ottima posizione, la Cina ha battuto la Danimarca per 10-9 e prova a recuperare sugli USA mentre tutte le altre squadre sono già escluse, comprese Germania e Svizzera (10-6 per le teutoniche nello scontro diretto). L’Italia è ultima in classifica.

RISULTATI DICIOTTESIMA GIORNATA:

Giappone-Canada 5-8

Germania-Svizzera 10-6

Danimarca-Cina 9-10

USA-Repubblica Ceca 6-8

CLASSIFICA:

Canada 11 vittorie (11 partite giocate)

Svezia 10 vittorie (11)

Corea del Sud 7 vittorie (10)

Russia 6 vittorie (10)

Rep. Ceca 6 vittorie (11)

USA 6 vittorie (11)

Cina 5 vittorie (11)

Giappone 4 vittorie (11)

Svizzera 4 vittorie (11)

Scozia 3 vittorie (10)

Danimarca 3 vittorie (11)

Germania 3 vittorie (11)

Italia 2 vittorie (11)













(foto WCF)