Curling femminile, Mondiali 2018: Canada e Svezia in semifinale, Corea del Sud-USA e Russia-Rep. Ceca i playoff. Italia ultima

Canada e Svezia direttamente in semifinale, Corea del Sud-USA e Russia-Rep.Ceca saranno i due quarti di finale. Questo è il responso al termine del round robin dei Mondiali 2018 di curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le padrone di casa, detentrici del titolo, hanno asfaltato gli USA per 8-5 e hanno chiuso il girone da imbattute davanti alle Campionesse Olimpiche che hanno osservato un turno di riposo conclusivo.

La Corea del Sud, vicecampionessa a PyeongChang 2018, è crollata per 6-5 contro la Scozia ma mantiene la terza piazza che vale il playoff contro gli USA. La Russia ha demolito la Danimarca per 10-5 e si è così garantita il match con la Rep. Ceca per continuare a sognare una medaglia. La Cina si è imposta per 7-6 sulla Germania ma non è bastato per proseguire la propria avventura. L’Italia ha chiuso la rassegna iridata in ultima posizione con soltanto due vittorie all’attivo.

RISULTATI VENTESIMA GIORNATA:

Danimarca-Russia 5-10

Corea del Sud-Scozia 5-6

Canada-USA 8-5

Cina-Germania 7-6

CLASSIFICA:

Canada 12 vittorie

Svezia 10 vittorie

Corea del Sud 8 vittorie

Russia 7 vittorie

Rep. Ceca 6 vittorie

USA 6 vittorie

Cina 6 vittorie

Svizzera 5 vittorie

Scozia 5 vittorie

Giappone 5 vittorie

Danimarca 3 vittorie

Germania 3 vittorie

Italia 2 vittorie













(foto WCF)