“Corsi per cronisti sportivi” di OA Sport. Ultimi giorni per iscriversi all’evento di Milano

Dopo due anni, tornano i ‘Corsi per cronisti sportivi’ di OA Sport. Utilizziamo il plurale perché, questa volta, si svolgeranno in quattro differenti location in giro per l’Italia. Un vero e proprio Tour dello Stivale che inizierà in primavera e si concluderà in autunno inoltrato. Si comincia a Bologna e Milano, poi ultime tappe a Roma e Cava de’ Tirreni, le cui date verranno comunicate a settembre.

I corsi prevedono un’ampia attività pratica da parte degli iscritti. L’obiettivo è sostanzialmente quello di far respirare per due giorni la vita della Redazione di OA Sport ai partecipanti. Che taglio dare alle notizie, quali articoli preparare e come impostarli, gli spunti di approfondimento da individuare, il racconto in tempo reale, il monitoraggio multidisciplinare.

Il corso offrirà dunque la possibilità di calarsi a tutti gli effetti nel mondo del giornalismo, simulando passo passo quanto avviene nell’attività quotidiana che è alla base della nostra testata. Dall’esterno quello del giornalista sportivo può sembrare il lavoro ideale: cosa c’è di meglio che raccontare un evento e dare sfogo alla propria passione? Di sicuro in parte è vero, tuttavia si tratta pur sempre di un lavoro a tutti gli effetti, con i suoi pregi e difetti, che vede il suo apice nel fine settimana. Per questo il nostro corso consente di toccare con mano quanto avviene giorno dopo giorno in una realtà editoriale online, dando la possibilità agli iscritti sia di capire se questa può essere la strada giusta da intraprendere in futuro sia, per i più esperti, per integrare la propria formazione professionale.

QUANDO SI TERRANNO I CORSI

I corsi si svolgeranno nelle seguenti date:

16-17 aprile a Bologna (ISCRIZIONI CHIUSE)

29-30 maggio a Milano

DOVE SI SVOLGERANNO I PRIMI DUE CORSI

Bologna: il corso si svolgerà, nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 aprile, presso lo “Spazio Coworking”, in via Cesare Boldrini 18/A, situato a 200 metri dalla stazione di Bologna Centrale. ISCRIZIONI CHIUSE

Milano: il corso si svolgerà, nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 maggio, presso gli uffici di Biomedia SRL, in via Libero Temolo 4, zona Bicocca, nelle immediate vicinanze dell’Università di Milano Bicocca e della linea metropolitana M5 (fermata Bicocca). Nei dintorni transitano anche vari autobus/tram e nelle vicinanze è presente la stazione dei treni Greco/Pirelli.

PREZZO

Il prezzo del corso (sia quello di Bologna sia quello di Milano) è di 250 euro, IVA inclusa. Comprende tutte le lezioni e le simulazioni previste dal programma. Non sono compresi pasti.

PROGRAMMA DEL CORSO

Giorno 1

10.00: come si realizza un articolo sportivo. La differenza tra presentazioni, cronache, approfondimenti ed editoriali. I segreti e gli errori comuni da evitare.

11.00: come si realizza una Diretta Live testuale. Il racconto degli eventi minuto per minuto.

12.00: fonti, deontologia e intelligenza artificiale. Dove sta andando il giornalismo.

13.00: pausa pranzo.

Dalle 14.30 alle 18.00. Simulazione pratica della vita di redazione. Gli iscritti, con il coordinamento del direttore di OA Sport, monitoreranno gli eventi sportivi del giorno a 360°, realizzeranno articoli di cronaca ed approfondimenti, news e dirette testuali.

Giorno 2

9.30: le linee guide per un’intervista. Come ottenere un prodotto allettante ed evitare banalità.

Dalle 10.30 alle 13.00. Simulazione pratica della vita di redazione.

13.00: pausa pranzo.

Dalle 14.30 alle 17.30. Simulazione pratica della vita di redazione.

18.00: fine delle lezioni.

SBOCCHI PROFESSIONALI

2 iscritti (uno per ciascuno dei due corsi del 16-17 aprile e del 29-30 maggio) verranno selezionati per un periodo di collaborazione di due mesi su OA Sport che comprenderà anche le Olimpiadi di Parigi 2024.

Potrebbero poi nascere nuove opportunità per i mesi successivi: in passato, quando si è trattato di integrare la redazione, si è sempre data la priorità a chi ha partecipato ai corsi di OA Sport.

I SELEZIONATI DAI CORSI DEL PASSATO

Iscritti ai precedenti corsi di OA Sport che collaborano con noi:

Federico Rossini. Erik Nicolaysen. Giulio Vitali. Alessandro Aita. Jacopo Perugini. Luciano De Gregorio. Francesco Pruiti. Giuseppe Aricò. Francesco Galvagni. Antonio Tarsitani. Luca Pellegrini

COME ISCRIVERSI AL CORSO

I metodi di pagamento sono i seguenti:

Bonifico bancario al seguente IBAN: IT36J0854267540025000110566. Causale : iscrizione Corso cronisti sportivi Milano/Bologna (a seconda della località scelta). Bonifico da intestare a : Cless Soc. Cooperativa

: iscrizione Corso cronisti sportivi Milano/Bologna (a seconda della località scelta). : Cless Soc. Cooperativa Accredito al seguente account Paypal: delyspa@gmail.com

Una volta effettuato il pagamento, inviare una mail a federico.militello@oasport.it. con i propri dati per l’intestazione della fattura (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza) e specificando a quale dei due corsi ci si è iscritti (se Milano o Bologna).

FAQ

Cambia qualcosa partecipare al corso del 16-17 aprile piuttosto che a quello del 29-30 maggio?

No, il programma sarà il medesimo, così come gli sbocchi professionali.

C’è un limite massimo di iscritti?

Sì. 50 per Milano, 50 per Bologna (al momento i posti sono ancora disponibili).

Come faccio a sapere se è stato raggiunto il numero massimo di iscritti?

Le iscrizioni di Bologna sono chiuse. Ancora aperte quelle di Milano.

Entro quando è possibile effettuare l’iscrizione?

Entro il 15/5/2024 per il corso del 29-30 maggio.

Viene rilasciato un attestato di partecipazione?

Sì.

Il corso dà diritto a crediti universitari?

No.

Il corso dà diritto ai crediti per l’aggiornamento professionale ODG?

No.

Perché iscriversi al corso?

Per vivere concretamente l’attività lavorativa giornalistica. Sarà un corso volutamente incentrato per gran parte sulla pratica, che fornirà una chiara idea agli aspiranti di cosa significhi svolgere questo lavoro, mentre i più esperti potranno integrare il proprio bagaglio professionale.

È necessario un titolo di studio per partecipare al corso?

No.

È previsto un limite di età per partecipare al corso?

No. Per i minorenni è tuttavia prevista l’autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. È consigliata un’età minima di 16 anni.

Cosa è compreso nel prezzo?

L’iscrizione da 250 euro comprende tutte le lezioni e le simulazioni previste dal corso. I pasti sono esclusi.

È possibile svolgere il corso online o per via telematica?

No.

Imprevisti e impossibilità di partecipazione.

In caso di impossibilità di partecipazione, l’intera quota viene restituita al 100% se la comunicazione perviene entro 2 giorni dall’inizio del corso; viene restituita una quota del 50% se la disdetta giunge con un preavviso inferiore ai 2 giorni dall’inizio del corso.

L’alloggio è previsto nell’iscrizione?

No.

È possibile partecipare sia al corso di Bologna sia a quello di Milano?

Sì. Ripetiamo però che il programma sarà il medesimo per entrambi i corsi.

RECENSIONI CORSI OA SPORT

NICOLÒ PERSICO

Un ottimo strumento per capire il lavoro del giornalismo

ROBERTO NERI

OLTRE LE ASPETTATIVE

In passato avevo svolto altri corsi online di vario genere, ma questo è davvero un’altra cosa. Le lezioni sono fluide, accattivanti, mai noiose, alcune delle quali accompagnate da slide dettagliate che ho trovato utilissime.

I docenti mi hanno davvero spalancato le porte sul mondo del giornalismo, ho scoperto tanti dettagli che ignoravo. Le prove pratiche mi hanno fatto mettere alla prova ed ho capito quanto la pratica quotidiana sarà importante nel mio percorso.

Questo corso mi ha lasciato di sicuro qualcosa, ora sono ancora più convinto della mia strada.

LUCA PELLEGRINI

CONSIGLIATO A TUTTI

Il corso per cronisti sportivi organizzato da OA Sport è stato davvero importantissimo per me. Mi ha permesso di scoprire lezione dopo lezione alcuni piccoli segreti di un mondo immenso come il giornalismo. Tanti dettagli che fanno senza dubbio la differenza e che prima di oggi non conoscevo. Posso affermare di consigliare a tutti questo corso, una concreta opportunità per chi desidera intraprendere questa strada. Ringrazio OA Sport per questa preziosa occasione e per avermi accompagnato in tutte le tappe di questo viaggio!

MATTIA ESPOSITO

EFFICIENTE E DETTAGLIATO

Il corso per cronisti e telecronisti sportivi permette a tutti, da chi è alla prime armi a chi mastica già la materia, di ottenere nozioni fondamentali. Un programma efficiente e dettagliato, curato in ogni minimo particolare per cercare di dare le basi a chi vuole entrare a far parte di un mondo difficile e ambizioso in cui soltanto la passione non basta. Consiglio a tutti di parteciparvi in quanto dà la possibilità di scoprire i segreti del mestiere e porta ad addentrarti in ogni singolo ruolo nel quale ci si può riconoscere. Spero in futuro ci sia la possibilità di fare altri percorsi simili e magari da vicino, la cui esperienza, avendovi partecipato in passato, permette di apprendere e soprattutto di legare con tantissime persone. A presto!

SALVATORE INGENITO

MI È SERVITO

Non ho mai fatto il giornalista, ma è una passione che ho sin da bambino e desidero mettermi in gioco. Questo corso mi ha davvero fatto capire che questa è la strada giusta per me: non so quanto tempo ci vorrà, ma voglio provarci.

Le lezioni sono molto ben organizzate ed esaustive. L’organizzazione è ottima, il Direttore ha risposto tempestivamente ad alcune miei dubbi relativi alle prove d’esame.

Sono rimasto soddisfatto e spero che in futuro si svolgano dei corsi in presenza per poter incontrare i docenti.

EMANUELE PATACCA

OTTIMO

È il mio primo corso online. Ottimo. Ho davvero ascoltato tutti ed è stato piacevole. Professionisti umili, che conoscono benissimo questo ambiente e ti mettono di fronte i pro e contro del mestiere. Spero di conoscerli da vicino così da stringere la mano a ognuno di loro. Grazie mille!

SEBASTIANO LAUDATO

SODDISFATTO DI AVER PARTECIPATO

Per la prima volta ho partecipato ad un corso online. Devo dire che è davvero completo, ho scoperto tanti aspetti che mai avrei immaginato sul mondo del giornalismo sportivo. I docenti sono davvero preparatissimi. Molto utili anche le slide a corredo di alcune lezioni più teoriche. Le prove pratiche sono state una bella sfida con me stesso. Spero che in futuro possa partecipare ad un corso in presenza per conoscere i docenti.

RICCARDO BUFFETTI

INTERESSANTE E FORMATIVO

Corso che ricopre a 360° il ruolo del giornalista moderno. Le esperienze raccontate da esperti dei vari settori aiutano ancor più a comprendere le solide basi da avere se vogliamo intraprendere questo mestiere che è in costante evoluzione, di pari passi, forse, con lo sviluppo della nostra società.

MANUEL FAVIA

CONSIGLIATO A TUTTI COLORO CHE SOGNANO DI DIVENTARE GIORNALISTI E TELECRONISTI

Era la mia prima esperienza di corso online e sinceramente temevo di annoiarmi e trovare contenuti banali e ripetitivi.

In realtà il corso è strutturato molto bene, diviso in una serie di lezioni, con la possibilità di vederle e rivederle quando si vuole.

Ringrazio il direttore e in generale OA SPORT per avermi tenuto compagnia in questo periodo particolare della nostra società globale.

Lo suggerisco senza dubbi a tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera di giornalista e telecronista sportivo.

PIETRO SACCONE

UN CORSO BELLISSIMO

Davvero un corso interessante, completo e dinamico nonostante l’impossibilità di partecipare in presenza. Contenuti interessanti, ben illustrati e soprattutto molto utili.

Sicuramente un’esperienza che mi ha fatto crescere e mi ha motivato, suggerito a chiunque voglia diventare giornalista sportivo.

Un ringraziamento al gentilissimo direttore ed a tutti i docenti.

GIANLORENZO

OTTIMO CORSO

Davvero una bellissima esperienza nonostante la versione online. Le video lezioni sono state esaustive, chiare e davvero molto utili. A parer mio la possibilità di rivedere i contenuti è un plus non da sottovalutare. In definitiva il mio feedback non può che essere positivo, un saluto e grazie tante!

ALESSANDRO CAPPELLACCI

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

Lezioni utili e davvero formative. Lo consiglierò di sicuro.

STEBRE96

ECCELLENTE

Un ottimo corso per apprendere le nozioni fondamentali del giornalismo, sotto vari aspetti. Organizzato bene e con lezioni anche piacevoli, oltre che chiare ed esaustive. Consigliato.

MCANELLA79@GMAIL.COM

DOCENTI PUNTO DI FORZA

Un corso dalla qualità elevata grazie alle indubbie competenze dei docenti che con professionalità hanno spiegato i concetti più importanti del mondo del giornalismo sportivo.

Un corso che consiglio. Soddisfatto di avere partecipato.

FRANCESCO MAFERA

DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI COME FONTI DI ARRICCHIMENTO

Corso ricco di spunti. Il racconto delle esperienze dei docenti svela tutte le sfaccettature del mestiere, informazioni utili a comprendere e ad affrontare le stimolanti sfide poste da questa professione, sempre in divenire.