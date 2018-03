“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. L’identikit dei docenti

Il giornalismo sportivo insegnato da chi lo pratica tutti i giorni ad altissimi livelli. Sono tre, al momento, i giornalisti e commentatori che hanno ufficializzato la loro presenza per lezioni specifiche al “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport che si terrà il 29 e 30 maggio prossimi a Modena.

Paolo de Laurentiis, romano, è vice caporedattore del Corriere dello Sport-Stadio, in passato si è occupato di calcio ed è stato coordinatore del sito web del Corriere dello Sport (www.corrieredellosport.it ) e oggi nell’ufficio centrale del quotidiano. Fiamr adel nuoto, in passato atleta e oggi ancora in gara con i Master di nuoto.

Furio Zara, veneziano, è giornalista e scrittore. Lavora al Corriere dello Sport dal 2000. Ha vinto il premio giornalistico Coni-Ussi Under 35 nel 2004, il premio Beppe Viola nel 2006 e il premio Piero Dardanello nel 2007, come miglior giornalista sportivo. È noto per aver scritto diversi libri sul calcio, tra cui Bidoni – L’incubo, (2006), Gamba tesa, (2008), Clamoroso al Dall’Ara (2011), Tutti gli uomini che hanno fatto grande l’Inter (2011), 1982 – Un’estate, un mondiale, una promessa di felicità, (2012).

Cristina Chiuso, ex primatista italiana dei 50 stile libero e della staffetta 4×100 stile libero, sia in vasca lunga che in corta, è stata capitano della nazionale italiana di nuoto femminile.

Ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici (Barcellona 1992, finalista Sydney 2000, semifinalista Atene 2004, Pechino 2008) e cinque volte ai Mondiali di nuoto in vasca lunga (finalista Fukouka 2001, finalista Barcellona 2003, semi finalista Montreal 2005, Melbourne 2007 e Roma 2009). Ha conquistato due argenti ai campionati europei con la staffetta 4×100 stile libero (Helsinki 2000 ed Eindhoven 2008), un argento agli europei in vasca corta a Trieste nel 2005, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Nel 2010 è stata commentatrice tecnica per la Rai agli Europei e nel 2012 è stata commentatrice tecnica per Sky in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012 e dei Giochi Europei di Baku nel 2015.

