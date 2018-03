Coppa Davis 2018, Italia-Francia: una battaglia titanica. Gli azzurri si affidano a Fabio Fognini, serve l’impresa contro i Campioni. Analisi convocazioni

L’Italia si prepara ad affrontare la Francia nei quarti di finale della Coppa Davis 2018: c’è grande attesa attorno all’incontro, gli azzurri vogliono tornare in semifinale ma dovranno realizzare l’impresa contro i detentori dell’Insalatiera. Avremo però il vantaggio di giocare di fronte al nostro pubblico: l’impianto di Villetta Cambiaso a Genova sarà caldissimo, pronto a sostenere i ragazzi di Corrado Barazzutti, e allo stesso tempo l’amata terra rossa ci dovrebbe dare una mano importante. Il weekend del 6-8 aprile sarà imperdibile per tutti gli amanti del tennis, la sfida agli eterni rivali d’oltralpe è sempre affascinante in ogni sport, il desiderio di sconfiggere i cugini e proseguire la nostra avventura supera ogni cosa.

Oggi i due capitani non giocatori hanno diramato le convocazioni. Nessuna grossa sorpresa tra le fila delle due formazioni che si presenteranno in campo con gli uomini migliori in questo momento (la Francia ha comunque rinunciato a stelle del calibro di Tsonga, Gasquet, Monfils che non sono al top). Precedenti in perfetta parità (5 vittorie per parte), la Francia non vince nel nostro Paese addirittura dal 1927 ma l’ultimo match entro i nostri confini risale addirittura al 1977 (eravamo Campioni in carica): bisogna provare a riscrivere la storia. Si preannuncia una sfida davvero molto equilibrata e intensa, una battaglia epocale che vale la gloria.

Molto dipenderà da Fabio Fognini, il nostro numero 1, un vero uomo Davis come ha dimostrato in più circostanze (l’ultima in Giappone negli ottavi di finale). Il ligure deve trascinare tutta la squadra: l’esito del fine settimana potrebbe dipendere dalla sua sfida con Lucas Pouille, attuale numero 10 al mondo (l’azzurro si trova in 18esima posizione). La terra rossa, però, è il terreno di caccia della nostra stella che partirà appena favorito: si dovrà lottare punto a punto, proprio come nell’altro singolare contro il quotato Adrian Mannarino o contro Jeremy Chardy, ma in quei casi Fognini partirà decisamente avvantaggiato.

La Francia, invece, schiererà il micidiale doppio composto da Mahut ed Herbert, probabilmente la migliore coppia di tutta la Coppa Davis. Fognini e Simone Bolelli dovranno compiere una vera e propria impresa ma c’è un precedente favorevole: quello della mitica Finale degli Australian Open 2015. Questo punto potrebbe essere decisivo a meno che Andreas Seppi non riesca a superarsi e a vincere un proprio singolare, impresa tutt’altro che impossibile (soprattutto con il numero 2 transalpino). L’altoatesino dovrebbe scendere in campo visto che Paolo Lorenzi sta davvero faticando nelle ultime settimane, anche se il suo cuore potrebbe essere importante in un weekend infuocato. Matteo Berrettini è stato convocato, avrà l’occasione per respirare il clima Davis in vista dell’imminente futuro.

