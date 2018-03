Coppa Davis 2018, i convocati dell’Italia per i quarti di finale contro la Francia. C’è Fabio Fognini, novità Matteo Berrettini

Corrado Barazzutti, capitano della Nazionale Italiana di tennis maschile, ha diramato le convocazioni per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. Gli azzurri sfideranno la Francia sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova nel weekend del 6-8 aprile. La nostra squadra, reduce dalla vittoriosa trasferta in Giappone, cercherà l’impresa contro i detentori dell’Insalatiera. Questi i ragazzi chiamati agli ordini:

Simone Bolelli

Fabio Fognini

Paolo Lorenzi

Andreas Seppi

Matteo Berrettini

Molto dipenderà da Fabio Fognini. Il nostro migliore giocatore, vero uomo Davis, giocherà praticamente in casa e vorrà essere il grande protagonista del fine settimana: dalle sue prestazioni dipendono le sorti dell’Italia che vuole volare in semifinale (sarebbe contro la vincente di Spagna-Germania, Rafael Nadal tornerà in campo). Il marito di Flavia Pennetta dovrebbe giocare anche il doppio con Simone Bolelli. Per gli altri singolari ci si dovrebbe affidare ad Andreas Seppi anche se l’opzione Paolo Lorenzi non è da scartare, Matteo Berrettini è la novità.

