Tennis, Rafael Nadal torna a giocare! Trascinerà la Spagna contro la Germania in Coppa Davis

Rafael Nadal è pronto per tornare a giocare! Il mancino di Manacor è fermo ai box dal mese di gennaio, cioè da quando si arrese a Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema fisico. Dopo oltre due mesi, il 31enne vestirà la casacca della Spagna per affrontare la Germania nei quarti di finale della Coppa Davis (6-8 aprile sulla terra rossa di Valencia).

Si tratta di un ritorno in pompa magna per il numero 1 al mondo che non giocava un match nel World Group addirittura dal 2011 (la Spagna conquistò la sua ultima Insalatiera). Negli anni successivi, infatti, l’iberico si era limitato a delle sporadiche apparizioni negli spareggi di settembre. Il capitano Sergi Bruguera è così riuscito a convincere la sua stella a trascinare le Furie Rosse insieme a Roberto Bautista, Pablo Carreno, Feliciano Lopez e David Ferrer. La Nazionale vincitrice di questo incontro se la dovrà vedere con chi riuscirà a spuntarla tra Italia e Francia, incontro in programma sulla terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova.













(foto profilo Twitter Australian Open)