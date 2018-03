Combinata nordica, Coppa del Mondo 2018: Jarl Magnus-Riiber domina l’ultimo PCR a Schonach, Alessandro Pittin ottiene il pass

Jarl-Magnus Riiber vince l’ultimo Provisional Competition Round e si conferma un fuoriclasse del trampolino anche a Schonach, dove va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di combinata nordica.

Il norvegese realizza un salto fantastico da 130.4 punti dal trampolino normale HS106 e stacca tutti i suoi avversari, a partire dai giapponesi Akito Watabe, già vincitore della sfera di cristallo e secondo in 121.0 punti a 38” dalla vetta, Go Yamamoto, distante 52” con un salto da 117.5 punti, e Yoshito Watabe, ai piedi del podio con 117.0 punti.

Buona la prestazione dell’austriaco Wilhelm Denifl, quinto a 1’10” da Riiber, mentre il finlandese Eero Hirvonen si conferma un talento decisamente interessante per i prossimi anni, piazzandosi al sesto posto con un salto da 122.1 punti, davanti al norvegese Espen Andersen e al sorprendente francese Laurent Muhlethaler. I padroni di casa, intanto, si nascondono e restano decisamente lontani dalle prime posizioni. Tobias Simon è il migliore della pattuglia teutonica con il 18° posto davanti ai connazionali Eric Frenzel e Fabian Riessle, mentre Johannes Rydzek è addirittura 35° davanti a Manuel Faisst.

Se la cava discretamente Alessandro Pittin, che conquista un’agevole qualificazione alla Gundersen NH in programma domani, sabato 24 marzo, un terreno su cui con un buon salto potrebbe anche esaltarsi.

L’azzurro è 41° con un salto da 92.5 punti e un ritardo di 2’32” da Riiber, mentre gli altri due italiani, Denis Parolari e Lukas Runggaldier, non riescono a strappare il pass per domani, chiudendo rispettivamente al 52° e al 54° posto e confermando le difficoltà dell’Italia dal trampolino, in attesa del ritorno a pieno regime di Samuel Costa.













Foto: FISI