Combinata nordica, Classifica Coppa del Mondo 2018: Akito Watabe conquista la sfera di cristallo! Jan Schmid e Fabian Riessle sul podio, 24° posto per Alessandro Pittin

Si chiude con il successo di Akito Watabe a Schonach la Coppa del Mondo 2017-2018 di combinata nordica. Il giapponese ha conquistato la prima sfera di cristallo in carriera con ben otto vittorie stagionali all’attivo e un bottino di 1495 punti, staccando nettamente i suoi rivali e lasciando a distanza di sicurezza il norvegese Jan Schmid (1133 punti), che ha conteso la vittoria a Watabe fino alle scorse settimane, restando poi indietro e difendendo la seconda piazza dal rientro del tedesco Fabian Riessle, terzo con 1087 punti. Ai piedi del podio si è piazzato Johannes Rydzek, che un anno fa ha rivaleggiato per la conquista della Coppa con Eric Frenzel, vincitore delle precedenti cinque sfere di cristallo. Frenzel si è accontentato stavolta dell’ottavo posto, ma per lui e Rydzek c’è la soddisfazione di ben due ori olimpici conquistati a PyeongChang. Il migliore tra gli italiani, infine, è Alessandro Pittin, 24° con 234 punti. Per lui la stagione è finita in calando dopo un ottimo avvio e i limiti nel salto continuano a rappresentare il tallone d’Achille di un atleta che sembra aver smarrito le certezze acquisite dal trampolino, pur essendo il numero uno sugli sci stretti. Di seguito, la classifica finale della Coppa del Mondo 2017-2018 di combinata nordica:













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter FIS