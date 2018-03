Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018: la graduatoria dopo lo slalom di Are. Sofia Goggia si gioca il terzo posto!

Penultima gara della stagione della Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La vittoria nello slalom di Are è andata a Mikaela Shiffrin, che ha vinto per la 12esima volta quest’anno, raggiungendo un totale di 1773 punti in classifica generale. L’americana ha già vinto matematicamente la Sfera di Cristallo, così come la Coppa di specialità. Anche la svizzera Wendy Holdener è sicura di chiudere al secondo posto. Il terzo, invece, verrà deciso domani, nel gigante conclusivo, tra Viktoria Rebensburg e Sofia Goggia: l’azzurra ha 19 punti da recuperare, mentre ne ha 70 di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova, quinta.

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1773

2 HOLDENER Wendy SUI 1168

3 REBENSBURG Viktoria GER 977

4 GOGGIA Sofia ITA 958

5 VLHOVA Petra SVK 888

6 WEIRATHER Tina LIE 887

7 GISIN Michelle SUI 868

8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 849

9 HANSDOTTER Frida SWE 817

10 VONN Lindsey USA 792

11 BRIGNONE Federica ITA 774

12 GUT Lara SUI 691

13 WORLEY Tessa FRA 607

14 SCHILD Bernadette AUT 584

15 VEITH Anna AUT 540

16 HAVER-LOESETH Nina NOR 475

17 SCHMIDHOFER Nicole AUT 458

18 HUETTER Cornelia AUT 440

19 MEILLARD Melanie SUI 431

20 SCHNARF Johanna ITA 424

La classifica finale della Coppa del Mondo di slalom femminile 2018

1 SHIFFRIN Mikaela USA 980

2 HOLDENER Wendy SUI 705

3 HANSDOTTER Frida SWE 681

4 VLHOVA Petra SVK 679

5 SCHILD Bernadette AUT 463

6 HAVER-LOESETH Nina NOR 351

7 GALLHUBER Katharina AUT 303

8 MEILLARD Melanie SUI 292

9 SWENN-LARSSON Anna SWE 291

10 FEIERABEND Denise SUI 267

11 CURTONI Irene ITA 236

12 TRUPPE Katharina AUT 209

13 GISIN Michelle SUI 201

14 LIENSBERGER Katharina AUT 186

15 MIELZYNSKI Erin CAN 182

16 GEIGER Christina GER 180

17 WALLNER Marina GER 171

18 DUERR Lena GER 163

19 COSTAZZA Chiara ITA 157

20 SKJOELD Maren NOR 145













Foto: Fisi-Pentaphoto