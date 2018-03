Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018: la graduatoria dopo la discesa di Are. Sofia Goggia sale al quinto posto!

Non è cambiata la testa della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo la discesa di Are, la prima gara delle Finali di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin non ha partecipato, pur essendo qualificata, avendo già in tasca la Coppa di Cristallo, davanti alla svizzera Wendy Holdener. Viktoria Rebensburg è invece salita al terzo posto grazie al piazzamento odierno in quarta posizione. Sofia Goggia, vincitrice della Coppetta di discesa, è salita al quinto posto della classifica generale, dietro alla slovacca Petra Vhlova. Federica Brignone è invece ora undicesima, scalzata da Lindsey Vonn in decima piazza.

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1673

2 HOLDENER Wendy SUI 1068

3 REBENSBURG Viktoria GER 897

4 VLHOVA Petra SVK 864

5 GOGGIA Sofia ITA 858

6 WEIRATHER Tina LIE 847

7 MOWINCKEL Ragnhild NOR 831

8 GISIN Michelle SUI 778

9 HANSDOTTER Frida SWE 757

10 VONN Lindsey USA 732

11 BRIGNONE Federica ITA 729

12 GUT Lara SUI 691

13 WORLEY Tessa FRA 607

14 SCHILD Bernadette AUT 539

15 VEITH Anna AUT 508

16 HUETTER Cornelia AUT 440

17 MEILLARD Melanie SUI 431

18 SCHMIDHOFER Nicole AUT 429

19 HAVER-LOESETH Nina NOR 425

20 SCHNARF Johanna ITA 424













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI ALPINO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisi-Pentaphoto