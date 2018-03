Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018: la graduatoria dopo il superG di Crans Montana. Tina Weirather comanda la specialità ad una gara dal termine

Tina Weirather si è aggiudicata il superG di Crans Montana valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Un successo prezioso per l’atleta del Lietchtenstein, che si è così portata in testa alla classifica di specialità: ad una sola gara dal termine, nelle Finali di Are, il secondo successo consecutivo sembra in pugno, potendo contare su 46 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut. Sul secondo gradino del podio ha chiuso l’austriaca Anna Veith, mentre sul terzo, a sorpresa, l’elvetica Wendy Holdener, sempre più seconda nella graduatoria generale comandata saldamente dall’americana Mikaela Shiffrin. La migliore italiana è Sofia Goggia, sesta.

Le prime 25 della classifica di specialità più le atlete che hanno più di 500 punti in classifica generale accedono alla gara di superG delle Finali della Coppa del Mondo di Are.

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018

1 Mikaela Shiffrin USA 1513

2 Wendy Holdener SUI 902

3 Tina Weirather LIE 797

4 Viktoria Rebensburg GER 767

5 Petra Vlhova SVK 754

6 Sofia Goggia ITA 746

7 Lara Gut SUI 679

8 Ragnhild Mowinckel NOR 675

9 Michelle Gisin SUI 669

10 Frida Hansdotter SWE 657

11 Lindsey Vonn USA 632

12 Federica Brignone ITA 617

13 Tessa Worley FRA 587

14 Bernadette Schild AUT 475

15 Anna Veith AUT 472

16 Cornelia Huetter AUT 440

17 Melanie Meillard SUI 431

18 Nicole Schmidhofer AUT 400

19 Stephanie Brunner AUT 374

20 Nina Loeseth NOR 371

21 Johanna Schnarf ITA 370

22 Irene Curtoni ITA 340

23 Denise Feierabend SUI 277

24 Jasmine Flury SUI 273

25 Stephanie Venier AUT 269

26 Marta Bassino ITA 258

27 Ramona Siebenhofer AUT 254

28 Manuela Moelgg ITA 250

29 Nadia Fanchini ITA 237

30 Estelle Alphand SWE 226

La classifica di superG della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018

1 Tina Weirather LIE 421

2 Lara Gut SUI 375

3 Anna Veith AUT 307

4 Michelle Gisin SUI 263

5 Johanna Schnarf ITA 259

6 Federica Brignone ITA 251

7 Nicole Schmidhofer AUT 233

8 Ragnhild Mowinckel NOR 218

9 Sofia Goggia ITA 211

10 Lindsey Vonn USA 176

11 Cornelia Huetter AUT 168

12 Jasmine Flury SUI 165

13 Tamara Tippler AUT 133

14 Joana Haehlen SUI 129

15 Corinne Suter SUI 121

16 Tessa Worley FRA 117

17 Tiffany Gauthier FRA 108

18 Viktoria Rebensburg GER 96

19 Nadia Fanchini ITA 93

20 Stephanie Venier AUT 85

21 Priska Nufer SUI 77

22 Ramona Siebenhofer AUT 75

23 Christine Scheyer AUT 72

24 Wendy Holdener SUI 72

25 Romane Miradoli FRA 69

26 Stephanie Brunner AUT 66

27 Ricarda Haaser AUT 63

28 Mikaela Shiffrin USA 56

29 Anna Hofer ITA 50

30 Laura Gauche FRA 49













Foto: Fisi-Pentaphoto