Ciclismo, Vincenzo Nibali prova il tracciato dei Mondiali: “Il percorso più duro di sempre”. Davide Cassani: “Sono impressionato”

Vincenzo Nibali ha provato il percorso di Innsbruck dove a fine settembre si disputerà il Mondiale. Lo Squalo è volato in Austria insieme al DT Davide Cassani dopo aver vinto la Milano-Sanremo per farsi un’idea sul campo di questo tracciato che si preannuncia davvero durissimo come lui stesso ha ribadito ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

VINCENZO NIBALI: “Sarà tutto molto difficile: la gestione, l’alimentazione, la corsa, gli atleti da scegliere per una Nazionale completa. Sarà un Mondiale duro, complicato. Non ricordo di aver visto in passato un percorso così: me lo aspettavo duro ma girarci è tutta un’altra cosa. Penso che molti colleghi resteranno sorpresi come me“.

DAVIDE CASSANI: “Lo avevo già visto e anche io ero rimasto impressionato. Questo percorso è durissimo: la salita di otto chilometri da ripetersi sette volte e il muro finale con pendenze che arrivano al 27% la dice tutta sulla durezza del percorso“.













(foto Comunicato RCS)