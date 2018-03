Ciclismo su pista, Mondiali 2018: altre due medaglie per l’Italia. Tutti i risultati e i podi di oggi (sabato 3 marzo)

Altra giornata emozionante ai Mondiali di ciclismo su pista 2018 in quel di Apeldoorn (Olanda). Cinque titoli assegnati, doppia medaglia per l’Italia che raggiunge quota sei in questa manifestazione iridata.

Il primo oro di giornata nei 500 metri a cronometro femminili è andato alla tedesca Miriam Welte con il tempo di 33.150 alla velocità media di 54,299 km/h. Argento per la Russia Daria Shmeleva in 33.237. Bronzo alla padrona di casa olandese Elis Ligtlee in 33.484. Discreta quindicesima piazza per l’unica italiana impegnata in gara: Miriam Vece.

La Gran Bretagna domina la madison con la coppia formata da Katie Archibald ed Emily Nelson, battendo le padrone di casa olandesi con Kirsten Wild ed Amy Pieters. La coppia tricolore formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri trova una fantastica medaglia, un bronzo meraviglioso che vale come un oro: battute di sole due lunghezze le danesi.

Fa la storia l’americana Chloe Dygert: 3:20.060, nuovo record del mondo (migliora se stessa che era già riuscita a dar spettacolo nelle qualifiche), battuta l’olandese Annemiek van Vleuten che è stata addirittura raggiunta nell’ultimo atto. Va a prendersi il bronzo l’altra statunitense Kelly Catlin in 3:34.658. Buona ottava piazza per l’azzurra Silvia Valsecchi, dodicesima la giovane Martina Alzini.

A giocarsi l’oro nell’omnium, la prova multipla in cui Elia Viviani è Campione Olimpico, sono stati il polacco Szymon Sajnok e l’olandese Jan Willem Van Ship: corsa a punti emozionante, con Sajnok che ha primeggiato all’ultimo sprint. Il Bel Paese però riesce a cogliere il podio con Simone Consonni: strepitoso nelle prime tre prove (era in testa prima della corsa a punti), ha fatto fatica sul finale ma ha agguantato lo stesso il bronzo.

L’ultima gara di giornata è stata la sprint maschile: l’australiano Matthew Glaetzer ha primeggiato con un netto 2-0 sul britannico Jack Carlin. Bronzo a sorpresa per il francese Sebastien Vigier.

