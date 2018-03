Ciclismo: Matteo Moschetti, il nuovo fenomeno italiano. Dall’anno prossimo alla Trek-Segafredo

Per un’Italia del ciclismo che resta appesa al suo fuoriclasse, Vincenzo Nibali, ancora capace di imprese incredibili come quella di vincere la Milano-Sanremo, c’è anche un’Italia giovane che cresce ed è pronta a sbocciare nel mondo professionistico. È il caso di Matteo Moschetti, nuovo fenomeno per le due ruote in chiave tricolore: appena 21enne (classe 1996), è approdato quest’anno alla nuova squadra Continental Polartec-Kometa, creata da Alberto Contador ed Ivan Basso, ed ha già ottenuto ben sei successi.

Le corse vinte sono ovviamente di categoria minore rispetto alle vere gare professionistiche, ma hanno già fatto capire la classe del corridore azzurro. “Moschetti? Ha una classe super. Incredibile” a parlare è Alberto Contador. Il commento sul giovanissimo passista veloce arriva anche da parte di Basso: “Matteo è un corridore tutto da scoprire. Ha privilegiato lo studio, e questo è un bene, e non s’è mai allenato con grande metodo. Lo vedevi e notavi che non era mai tirato, ma ciò gli assicura anche dei grandi margini di miglioramento. Sapevo che era forte, però confesso: sono sorpreso, non me l’aspettavo così tanto”.

I risultati ottenuti sono serviti a raggiungere il grande salto: l’anno prossimo, nel 2019, sarà presente nel World Tour con la maglia della Trek-Segafredo. “Non ho mai vinto molto: una corsa all’anno da juniores, una corsa al primo anno under 23, una al secondo e tre nel 2017. In questa nuova avventura sono partito bene ma neppure me l’aspettavo così perché finora nella preparazione non abbiamo cercato il picco di forma. Dovrebbe arrivare al Giro d’Italia under 23. Non per la generale, ma per vincere qualche tappa. Se poi un giorno indossassi anche la maglia rosa… Sono veloce, ma non sono un velocista. Cinque delle sei vittorie le ho ottenute in volata, l’altra in cima a uno strappo” le parole alla Gazzetta dello Sport.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Twitter Trek-Segafredo