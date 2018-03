Giro delle Fiandre 2018: Peter Sagan, neanche a dirlo, il grande favorito. Attaccherà o correrà di rimessa?

Se qualcuno si attendeva una dimostrazione di forza in questi giorni, Peter Sagan non ha voluto tradire le attese e l’ha subito messa in strada. L’inizio di stagione non era stato convincente, ma, arrivato il periodo più importante di questa prima parte del 2018, quello delle Classiche del Nord, lo slovacco tre volte campione del mondo sembra aver trovato la condizione ideale. L’obiettivo è ovviamente quello di una clamorosa doppietta tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, per provare a riscattare una Milano-Sanremo anonima.

Alla Gand-Wevelgem di domenica Sagan ha messo le cose in chiaro. Non è stato dominante sui muri fiamminghi, però in volata non ha lasciato scampo a nessuno, apparendo piuttosto leggero negli ultimi chilometri, simbolo della poca fatica fatta (relativamente) nella parte precedente di gara. Difficile che il Giro delle Fiandre di domenica prossima si risolva in volata, in ogni caso, visto la dimostrazione data, lo slovacco sarà il grande favorito per la prova che si disputerà il giorno di Pasqua.

Come deciderà di corriere il fenomeno della Bora-hansgrohe? La squadra alle spalle non è compatta come altri team che sono al top in queste gare: si può fare l’esempio soprattutto della Quick-Step Floors, che nel finale potrebbe avere ancora tre carte da giocarsi come Gilbert, Terpstra e Stybar. Il solo Daniel Oss, acquistato proprio in inverno, potrebbe tenere il passo dei migliori nelle fasi fondamentali della corsa.

Per non far sì che tutti corrano contro di lui (come successo in alcune precedenti occasioni), forse Sagan dovrebbe provare ad anticipare, non aspettando gli ultimi 30 chilometri. Con gli avversari più stanchi diventa sempre più difficile veder scattare tutti a ripetizione e non ci sarebbe bisogno di andare a rincorrere uno dopo l’altro i rivali. Strategia diversa potrebbe essere quella di battezzare una ruota: quella di Greg Van Avermaet, molto probabilmente, attaccandosi al belga senza lasciarlo mai andare.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pier Colombo