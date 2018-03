Ciclismo femminile, Ronde van Drenthe 2018: Amy Pieters vince allo sprint, battuta Alexis Ryan. Quarto posto per Marta Bastianelli

L’olandese Amy Pieters conquista la Ronde van Drenthe femminile, seconda prova del Women’s WorldTour. L’atleta della Boels – Dolmans si è imposta su traguardo di Hoogeveen con un grandissimo sprint in cui è riuscita a battere la statunitense Alexis Ryan.

Il primo tentativo di fuga parte subito dopo il via con due atlete: la danese Louise Norman Hansen (Virtu Cycling) e la belga Annelies Dom (Lotto Soudal). Dopo circa 20 km accade però qualcosa di davvero anomalo: la coppia al comando viene ingannata da una moto della polizia, che devia prematuramente e quando le due tornano sul percorso giusto, vengono passate dal gruppo. Nei primi tratti di pavé il gruppo si spezza in più parti e prova l’attacco Barbara Guarischi (Virtu Cycling), ma pochi chilometri dopo il plotone si ricompatta e riprende l’italiana. Per tutto il resto della tappa si susseguono gli attacchi, ma il gruppo annulla tutti i tentavi nel giro di pochi chilometri.

Assistiamo quindi ad una volata di gruppo, con la Boels – Dolmans che pilota alla perfezione Amy Pieters, che parte lunga e fa una volata di testa di grandissima potenza. Alla sua ruota si piazza la statunitense Alexis Ryan (Canyon SRAM), che prova a saltarla negli ultimi metri. Pieters però resiste e con un colpo di reni perfetto va a trovare la vittoria per centimetri su Ryan. Troviamo poi le due atlete della Alé Cipollini, con il terzo posto per l’australiana Chloe Hosking e il quarto per Marta Bastianelli. Al quinto si piazza invece la campionissima Marianne Vos (WaowDeals), che oggi non è riuscita a trovare il guizzo nel finale.

Foto: Twitter