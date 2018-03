Ciclismo, Elia Viviani: “Felice di vincere da favorito. Ero deluso dopo la Milano-Sanremo”

Una vittoria di prepotenza, partendo con i favori del pronostico e confermandoli al traguardo: Elia Viviani si è imposto oggi nella De Panne Koksijde (ex Tre Giorni di La Panne), grazie ad uno sprint impressionante soprattutto negli ultimi 100 metri. Il velocista della Quick-Step Floors fa sei in stagione con la nuova maglia: inizio di 2018 eccellente che può trasformarsi davvero in strepitoso.

“È la mia prima vittoria europea dell’anno e questo mi dà grande gioia perché ero deluso dopo la Milano-Sanremo. Quando parti con i favori del pronostico, c’è sempre più pressione e sono felice di aver finalizzato il fantastico lavoro dei miei compagni di squadra. È anche la mia prima vittoria in Belgio per una squadra belga, e anche questo è importante. Questa vittoria conferma la buona forma che ho fin dall’inizio dell’anno, in Australia e Medio Oriente. Abbiamo dimostrato quanto siamo forti e questo fa ben sperare per le prossime gare“ le parole del campione olimpico di Rio nel post gara.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: © Quick-Step Floors Cycling Team / Getty Images