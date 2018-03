Ciclismo: l’UCI contro il doping tecnologico. Controlli a Raggi X alle biciclette

Non solo i tablet, l’UCI continua ad essere schierata contro il doping tecnologico e, a partire dalla prossima settimana, utilizzerà una nuova unità di controllo contro le biciclette motorizzate, che guarderà i mezzi ai Raggi X. “Un nuovo strumento che controllerà le biciclette dei corridori, uno strumento trasportabile che verrà implementato questo fine settimana” le parole di David Lappartient, presidente dell’UCI.

“Negli ultimi tre mesi, abbiamo lavorato allo sviluppo di questa soluzione, che rende possibile leggere le bici come in un libro aperto ed evitare le modifiche” ha dichiarato a L’Equipe Jean-Christophe Peraud, ex ciclista francese (2 °al Tour 2014), che dirige la Commissione sui materiali e la lotta contro la frode tecnologica dell’UCI.

Non solo strada, i controlli saranno effettuati su più campi: “Saremo presenti con questa tecnologia nei cinque continenti e in 18 Paesi. Copriremo il 50% del calendario del World Tour, ma anche altre discipline come mountain bike o pista”.













Foto: Pier Colombo