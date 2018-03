Basket, Eurocup 2018: Reggio Emilia batte il primo colpo! Zenit battuto in gara-1 dei quarti di finale

La serie al meglio delle tre partite dei quarti di finale di Eurocup inizia nel migliore dei modi per la Grissin Bon Reggio Emilia, che nella gara-1 casalinga ha battuto lo Zenit San Pietroburgo per 75-61. Un successo costruito con voglia e grinta, perché dopo il difficile avvio la squadra di Menetti ha saputo prendere il comando delle operazioni nel secondo quarto senza più mollare il timone. A guidare la Grissin Bon il solito Amedeo Della Valle, con 15 punti, sempre più uno dei migliori realizzatori della competizione, ma soprattutto la doppia doppia di Jalen Reynolds, con 19 punti e 11 rimbalzi.

La partita non era cominciata nel migliore dei modi per Reggio Emilia: errori, forzature, palle perse ed un ritmo alto e incontrollabile. Una situazione che ha fatto il gioco dello Zenit, che ha comandato nel punteggio per tutti i primi 10′ grazie a un Drew Gordon in palla. Il mini-riposo tra il primo e il secondo periodo, però, ha fatto benissimo alla Grissin Bon: è stato Reynolds ad alzare l’intensità, mostrando i muscoli (nel vero senso della parola) e portandosi dietro i compagni. Reggio ha iniziato a controllare i rimbalzi e il ritmo, mettendo di conseguenza la testa avanti: Riccardo Cervi ha firmato il pari, Julian Wright e Leonardo Candi il sorpasso, vantaggio mantenuto fino all’intervallo (35-29).

Un margine che ha aumentato la fiducia della banda di Menetti, che nel secondo tempo non ha abbassato di una virgola l’intensità. Lo Zenit ci ha provato a stare in scia, ma è andato fuori giri: è stato Sergey Karasev (19 punti) l’unico a tenere botta e riuscire a superare una difesa reggiana altrimenti perfetta. Lo strappo decisivo è quindi arrivato ad inizio quarto periodo, con il +13 siglato dai canestri di Wright e Reynolds (68-55). È stato ancora Karasev a tenere vivo lo Zenit ma da solo non ha potuto nulla contro una Reggio dominante. Successo prezioso: venerdì il primo match point, in gara-2 a San Pietroburgo.

Il tabellino

Grissin Bon Reggio Emilia – Zenit San Pietroburgo 75-61 (13-17, 22-12, 19-17, 21-15)

Reggio: Mussini n.e., J. Wright 12, Candi 5, Della Valle 15, White 2, Reynolds 19, Markoishvili 9, C. Wright 5, Cervi 8, Nevels, Llompart, De Vico n.e.

Zenit: Reynolds, Karasev 19, Barinov n.e., Vikhrov n.e., Voronov 4, Simonovic 3, Whittington, Harper 7, Griffin 10, Kuric 3, Valiev 3, Gordon 12













