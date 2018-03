Champions League 2018, Barcellona-Roma: dove vedere in tv l’andata dei quarti di finale? Data, programma, orario d’inizio e tv

Mercoledì 4 aprile si giocherà Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Al Camp Nou andrà in scena un big match davvero imperdibile, una sfida ad alta tensione che vale un’intera stagione: da una parte i favoritissimi blaugrana spinti dal proprio pubblico, dall’altra i giallorossi che cercano un’impresa da consegnare alla storia. La corazzata catalana parte con tutti i favori del pronostico e vuole mettere subito in ghiaccio la qualificazione alle semifinali, i capitolini vogliono realizzare il colpaccio e provare a ottenere un risultato positivo in vista del match di ritorno in programma allo Stadio Olimpico.

Leo Messi e compagni hanno già praticamente vinto la Liga e vogliono tornare a lottare per la Coppa dalle grandi orecchie. I ragazzi di Eusebio Di Francesco, invece, sono tornati tra le otto grandi d’Europa dopo dieci anni di assenza e vogliono continuare a sognare: dopo aver vinto il girone di ferro con Chelsea e Atletico Madrid, De Rossi e compagni non vogliono fermarsi e sperare di riscrivere la storia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

20.45 Barcelllona-Roma

BARCELLONA-ROMA: DOVE GUARDARE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018, sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium e in diretta streaming su Premium Play. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.













