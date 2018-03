Calcio, Serie A: rinviate le partite della 27^ giornata (4 marzo). Campionato in lutto per la morte di Davide Astori

La 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio è stata rinviata a data da destinarsi. La tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto nella notte, ha giustamente convinto Giovanni Malagò, Presidente del Coni, a spostare le partite in programma nella giornata di oggi domenica 4 marzo. Il lutto ha colpito tutto il mondo del calcio: in un primo momento era stato cancellato il match dei viola impegnati a Udine, poi successivamente si è optato per il rinvio in toto delle partite di oggi tra cui anche il derby Milan-Inter in programma questa sera.

La data del recupero verrà definita prossimamente. Sicuramente non potrà essere il 14 marzo visto che è già in programma Juventus-Atalanta. Si dovrà trovare spazio in un calendario fitto ma oggi è davvero l’ultima cosa a cui pensare.













(foto Gianfranco Carozza)