Serie A, quando si recupera la 27^ giornata? Le possibili date per le partite rinviate oggi (4 marzo). Il calendario e il nuovo programma

La tragica morte di Davide Astori ha sconvolto l’intero mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita nel letto della sua camera d’albergo. Immediata la decisione di rinviare tutte le partite in programma oggi, valide per la 27^ giornata della Serie A. I sette incontri in programma (uno alle 12.30, cinque alle 15.00, il derby di Milano alle 20.45) sono stati dunque rinviati a data da destinarsi. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha preso una saggia decisione nel pieno rispetto del giocatore, della famiglia e di tutti i giocatori che sono parsi molto scossi quando hanno appreso la notizia.

Il cordoglio è unanime da parte di tutte le tifoserie e al momento non si sa ancora quando si giocheranno queste sette partite. Il calendario delle prossime settimane è davvero fitto dunque bisognerà adottare una delle due strade possibili: o un turno infrasettimanale di recupero con gli incontri in contemporanea (possibile variante con anticipo al martedì e posticipo del giovedì) oppure spezzare il turno su più settimane (ipotesi meno probabile). Diamo uno sguardo al calendario per capire quando si può recupera la 27^ giornata della Serie A, fermo restando che si sta ventilando anche l’ipotesi del recupero a fine stagione, considerando che l’Italia non disputerà i Mondiali.

6-8 MARZO:

Si potrebbero giocare tutte le partite ad eccezione del derby di Milano (i rossoneri sono impegnati in Europa League) ma difficilmente si procederà con questa soluzione.

13-15 MARZO:

Si potrebbero giocare tutte le partite ad eccezione del derby di Milano (i rossoneri saranno impegnati in Europa League) e di Atalanta-Sampdoria (gli orobici giocheranno il 14 marzo contro la Juventus, è il recupero del match rinviato per neve).

20-22 MARZO e 27-29 MARZO:

Prevista la pausa per le Nazionali (l’Italia giocherà le amichevoli contro Inghilterra e Argentina). Non si può recuperare la 27^ giornata di campionato.

3-5 APRILE e 10-12 APRILE:

Sono previsti i quarti di finale di Champions League ed Europa League. Si possono giocare tutti gli incontri tranne Milan-Inter se i rossoneri dovessero passare il turno.

17-19 APRILE:

Non si può giocare perché è previsto il turno infrasettimanale di campionato.

24-26 APRILE e 1-3 MAGGIO:

Anche in questo caso tutto dipenderà dal Milan se dovesse accedere alle semifinali di Europa League. Per le altre partite non ci sono problemi.

8-10 MAGGIO:

Il 9 maggio è in programma Juventus-Milan, Finale di Coppa Italia. Si potrebbe giocare in questa data se il match di Coppa Italia venisse spostato alla settimana successiva al 20 maggio quando si concluderà il campionato.

15-17 MAGGIO:

Il 16 maggio è in programma la Finale di Europa League e il Milan potrebbe essere presente.