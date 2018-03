Beach volley, World Tour 2018 Fort Lauderdale. VIDEO Gli highlights della semifinale e le dichiarazioni di fine gara di Lupo/Nicolai

Una semifinale bellissima, emozionante, dal’esito incerto fino al tocco di seconda intenzione di Paolo Nicolai che ha decretato la vittoria finale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo contro i brasiliani Perdo Solberg/George Wanderlei. Gli azzurri Lupo/Nicolai sono in finale nel Major Series di Fort Lauderdale e questa sera alle 19 affronteranno per il titolo la coppia statunitense Dalhausser/Lucena, che parte con i favori del pronostico. Guardiamo assieme nel filmato qui sotto, confezionato per la Web Tv di Oa Sport, Ircsporttv, le migliori azioni delle due semifinali maschili e le parole pronunciate subito dopo l’incontro dai due azzurri.

Ad ogni punto ora su Oa Sport e su IrcSportTv gli highlights del torneo di Fort Lauderdale.