Calcio, Serie A: ecco le date della nuova stagione. Svolta storica per il calciomercato. Ci sarà il Boxing Day! Miccichè presidente di Lega

La riunione della Lega Calcio che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata utile non solo per definire il recupero delle sette partite della 27a giornata di Serie A rinviate ieri per la tragica scomparsa di Davide Astori, ma anche per fissare le date della nuova stagione. Tante le novità comunicate, comunicate direttamente dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò.

Svolta storica per quanto riguarda il calciomercato: la sessione estiva terminerà 24 ore prima dell’inizio del campionato. La prima giornata si svolgerà il 19 agosto e pertanto il mercato chiuderà il 18. Un cambio netto rispetto al passato definito “un bel segnare culturale“, da parte di Malagò. La Supercoppa Italiana, invece, anticiperà la stagione e si disputerà il 12 agosto. Ancora da definire il luogo: Roma resta favorita ma il Presidente del CONI ha auspicato la scelta di una città d’arte o di mare, “vista la vicinanza con Ferragosto“. La scelta avverrà solo dopo aver sondato la disponibilità delle due squadre che si contenderanno il trofeo.

L’altra novità importante riguarda l’approvazione della formula del Boxing Day. Sul modello della Premier League, la Serie A giocherà nel pieno delle feste natalizie. Tre le giornate previste, nei giorni 22, 26 e 29 dicembre. “Sarà anche un esperimento“, le parole di Malagò, che ha poi precisato che la sosta ci sarà di conseguenza ad inizio gennaio, con la ripresa prevista il 13 gennaio con la Coppa Italia (il campionato ripartirà il 20). A proposito della Coppa cambierà il format: non ci sarà più l’obbligatorietà del turno casalingo per le teste di serie ma si procederà ad un sorteggio integrale. Un modo per andare incontro alle esigenze delle formazioni “meno blasonate“, ma soprattutto per rilanciare l’appeal della competizione.

Infine, non meno importante, l’occasione è stata utile anche per approvare la nomina del nuovo Presidente della Lega. Sarà Gaetano Miccichè, nome proposto da Malagò e approvato all’unanimità dalle società della Serie A. La nomina ufficiale avverrà nella prossima Assemblea, il giorno 19 marzo, mentre per determinare i nomi dell’Amministratore Delegato e dei Consiglieri si dovrà attendere il 25 marzo, ovvero il responso dell’Antitrust in merito alla vicenda Media Pro in merito ai diritti tv. Malagò ha in ogni caso assicurato che sono tre o quattro le figure già ascoltate.













