Calcio, Serie A 2018: Genoa-Milan 0-1. André Silva al 94′ fa gioire Gennaro Gattuso. VAR protagonista

Vittoria all’ultimo respiro per il Milan in casa del Genoa nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di calcio: la sfida delle 18.00 viene decisa al 94′ dal redivivo André Silva, entrato in campo nella ripresa al posto di Calhanoglu, al termine di una partita nella quale il vero protagonista è stato il VAR, che ha annullato una rete per parte.

Il primo gol in campionato dell’attaccante rossonero permette al Milan di proseguire nella rincorsa alla zona Champions, ora lontana sei punti, ma con il derby da recuperare. La partita, a lungo in dubbio, per via della fitta pioggia, è condizionata da un terreno di gioco molto pesante, ai limiti della praticabilità. Nella prima frazione un’occasione degna di nota per parte, con Perin bravo sulla girata di Kalinic da pochi metri, poi il Genoa fa tremare il Diavolo, con Laxalt che serve un cioccolatino a Pandev, ma sul quale il macedone arriva in leggerissimo ritardo per trovare la deviazione vincente.

Nella ripresa Zukanovic si divora un gol di testa già fatto su cross col contagiri di Rigoni, poi sale in cattedra il Milan e Perin deve superarsi su Rodriguez e Kessié, e, proprio quando lo 0-0 sembrava il risultato più ovvio, Silva, di testa mostra a Zukanovic come si fa gol, regalando i tre punti a Gattuso.













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it