Rugby, Sei Nazioni 2018: Galles-Italia 38-14, le pagelle degli azzurri. Ancora una volta il migliore è Minozzi

Arriva l’ennesima sconfitta per la nazionale italiana di rugby: in quel di Cardiff gli azzurri escono sconfitti per per 38-14 dai padroni di casa del Galles nel quarto turno del Sei Nazioni. Secondo tempo da dimenticare per la compagine guidata da Conor O’Shea: andiamo a rivivere la performance odierna con le pagelle dei protagonisti tricolori.

Matteo Minozzi, voto 8: come di consueto è il migliore della banda di O’Shea. L’unico che riesce a creare il break, a saltare l’uomo. La prima meta azzurra è un capolavoro.

Tommaso Benvenuti, voto 5: giornata da dimenticare per il centro azzurro.

Giulio Bisegni, voto 5.5: torna in maglia azzurra e lo fa con una performance da non buttar via. Può tornare sicuramente utile alla causa.

Tommaso Castello, senza voto: esce dopo pochi istanti per un brutto colpo preso sulla prima meta gallese.

Mattia Bellini, voto 6.5: continua il buon torneo dell’ala tricolore. Ancora una volta riesce a togliersi la soddisfazione di andare in meta, anche se quando ormai il risultato è deciso.

Tommaso Allan, voto 5: match da dimenticare per il mediano d’apertura tricolore che non riesce mai a cambiare passo. Errore su un piazzato in un momento decisivo del primo tempo da posizione piuttosto semplice che non è perdonabile.

Marcello Violi, voto 6: torna a giocare al top il mediano di mischia delle Zebre dopo la deludente performance di Marsiglia con la Francia. L’ovale si muove molto bene, soprattutto nel primo tempo.

Sergio Parisse (c), voto 5.5: il capitano tricolore prova a metterci come sempre la grinta nonostante una condizione non al top. Crolla insieme alla sua ‘baracca’ nella ripresa.

Maxime Mbanda, senza voto: torna titolare, pochi minuti in campo prima di un infortunio.

Sebastian Negri, voto 5.5: dopo un paio di partite a livelli super, il giocatore della Benetton non riesce ad esprimersi al top, soffrendo soprattutto i placcaggi dei Dragoni.

Dean Budd, voto 5: il capitano del Benetton Treviso soffre, e non poco, le avanzate gallesi.

Alessandro Zanni, voto 5.5: altro uomo di esperienza, sempre utile alla causa azzurra. Sprazzi di classe, ma anche alcuni momenti morti.

Simone Ferrari, voto 5.5: il pilone tricolore non riesce, del tutto, a far valere le sue doti atletiche. Primi 30’ eccellenti, soprattutto in mischia, poi un netto crollo.

Leonardo Ghiraldini, voto 5.5: l’esperienza del tallonatore tricolore fa sempre bene alla squadra. I numeri per giocare a questi livelli li ha ancora, la benzina però dopo un certo minutaggio termina.

Andrea Lovotti, voto 5.5: parte forte il pilone azzurro, recupera anche bene un paio di ovali. Si spegne però alla distanza come tutta la squadra.

Jayden Hayward, voto 5.5: ancora una volta non parte da titolare, oggi però entra in campo dopo pochissimi minuti per l’infortunio di Castello. Riesce bene nel primo tempo, cala nella ripresa.

Giovanni Licata, voto 5: gettato nella mischia al posto di Mbandà dopo pochi minuti, il siciliano non riesce ad esprimersi al meglio.

Foto: FIR (Utilizzo Editoriale)