Calcio, Mondiali Russia 2018: tutti gli arbitri. Ci sarà anche l’Italia con Rocchi

I Mondiali di calcio in Russia si avvicinano sempre di più ed anche se la nostra Nazionale non ci sarà, vista la clamorosa uscita di scena nel play-off di San Siro contro la Svezia, la classe arbitrale del Bel Paese avrà dei rappresentanti.

Spetterà a Gianluca Rocchi 44enne, nativo di Firenze, essere l’icona italiana delle “giacchette nere”. Espressione della scuola arbitrale fiorentina, che nel recente passato aveva conosciuto altri ‘Fischietti’ importanti come Gino Menicucci e Luciano Luci, Rocchi calcherà i rettangoli di gioco russi per questa fase finale iridata, forte di un’esperienza ormai consolidata in ambito nazionale ed internazionale. Tra gli assistenti, invece, vi saranno Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, entrambi già in evidenza nel corso dei match internazionali: si pensi alla semifinale degli Europei 2016 tra Germania e Francia.

Il Comitato arbitrale della FIFA ha selezionato, in totale, 36 arbitri e 63 assistenti in rappresentanza di 46 Paesi diversi. Un’edizione del Campionato del Mondo di calcio che vedrà, tra le novità, anche l’uso della VAR. E per far questo, vi sarà un’ulteriore selezione dei direttori di gara, scelti per usare questa tecnologia. Non è un caso che gli arbitri prenderanno parte, preventivamente, ad un seminario di 2 settimane a Coverciano (seconda metà di aprile), visto che in Italia il progetto “VAR” ha preso il via a partire da questa stagione.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA LISTA COMPLETA DI ARBITRI ED ASSISTENTI DEL MONDIALE 2018













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter FIFA