Beach volley, European Tour 2018 Goteborg. Abbiati/Andreatta: main draw col brivido!

Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta fanno poker di qualificazioni al tabellone principale. Dopo Sydney, Kish Island e Aalsmeer, la coppia italiana, che da quest’anno affronta i tornei internazionali, riesce ad entrare, non senza qualche brivido, nel main draw del torneo Satellite Cev di Goteborg, in Svezia. La coppia azzurra ha faticato più del previsto a battere 2-1 nell’unica sfida delle qualificazioni i norvegesi Helland/Gamlemoen, che hanno sicuramente giocato la migliore partita da sei mesi a questa parte, mettendo in seria difficoltà il binomio italiano.

Troppi gli errori commessi da Abbiati e Andreatta nel primo set, che è stato vinto 21-18 dalla coppia norvegese. Nel secondo set ancora tanto equilibrio e qualche rischio per gli azzurri che riescono comunque a pareggiare il conto con lo stesso punteggio di 21-18. Tie break tiratissimo con Abbiati e Andreatta meno brillanti del solito ma quanto basta per imporsi 15-13 e volare ancora una volta al main draw, le cui sfide inizieranno domani.

Queste le partite dell’unico turno di qualificazione: Bergmann/Harms (Ger)-Herrmann/Simonsson (Swe), Retterholt/Solhaug (Nor)-Hagenbuch/Metral (Sui) 2-1 (21-17, 18-21, 15-13), Myslivecek/Pihera (Cze)-Gerson/Heidrich (Sui) 2-1 (19-21, 21-13, 15-11), Penninga/van Steenis (Ned)-Liotatis/Savvidis (Cyp) 2-0 (21-10, 21-10), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Jonassen/Overgaard (Den) 1-2 (13-21, 21-14, 11-15), Breer/Haussener (Sui)-Dziadkou/Piatrushka (Bel) 2-1 (18-21, 21-16, 16-14), Mullner/Schnetzer (Aut)-Dollinger/Kulzer (Ger) 2-0 (21-11, 21-13), Abbiati/Andreatta (Ita)-Gamlemoen/Helland (Nor) 2-1 (18-21, 21-18, 15-13).