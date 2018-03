Beach volley, European Tour 2018 Goteborg. Abbiati/Andreatta cercano il tabellone principale nell'”ultimo” Satellite Cev

Tra un paio d’ore Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta vanno a caccia dell’ennesima impresa della loro splendida prima parte di stagione, la prima a livello internazionale. La coppia azzurra, infatti, si gioca l’ingresso al main draw del torneo Satellite Cev di Goteborg e sarebbe il quarto tabellone principale conquistato su altrettanti tornei disputati finora.

Quello che è appena iniziato con l’unico turno di qualificazioni che promuoverà otto coppie al tabellone principale è per certi versi un torneo storico perchè si tratta dell’ultimo Satellite Cev presentato esclusivamente in quanto tale. Dal prossimo torneo di questo livello, infatti, i Satellite Cev saranno contemporaneamente anche tornei 1 Stella del World Tour e distribuiranno (come del resto ora) punti per il ranking mondiale, diventando open e non solo riservati alle coppie del Vecchio Continente.

Abbiati/Andreatta se la vedranno con la coppia norvegese composta da Gamlemoen ed Helland che ha come miglior risultato un nono posto nel Satellite Cev di Sjofok nella scorsa estate e che ad Aalsmeer, due settimane fa, aveva perso al primo turno delle qualificazioni in due set abbastanza veloci dagli azzurri Rossi/Windisch, poi sconfitti al secondo turno.

Coppie in campo alle 16.10. Queste le partite dell’unico turno di qualificazione (alcune si sono già disputate): Bergmann/Harms (Ger)-Herrmann/Simonsson (Swe), Retterholt/Solhaug (Nor)-Hagenbuch/Metral (Sui), Myslivecek/Pihera (Cze)-Gerson/Heidrich (Sui) 2-1 (19-21, 21-13, 15-11), Penninga/van Steenis (Ned)-Liotatis/Savvidis (Cyp), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Jonassen/Overgaard (Den), Breer/Haussener (Sui)-Dziadkou/Piatrushka (Bel) 2-1 (18-21, 21-16, 16-14), Mullner/Schnetzer (Aut)-Dollinger/Kulzer (Ger) 2-0 (21-11, 21-13), Abbiati/Andreatta (Ita)-Gamlemoen/Helland (Nor).