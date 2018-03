Calcio: Mario Balotelli e Graziano Pellé tornano a vestire la maglia dell’Italia? Di Biagio potrebbe essersi convinto

Ci sarà il ritorno in Nazionale di Mario Balotelli e di Graziano Pellè? Sembrerebbe di sì, valutando quelle che sono le indiscrezioni nel contesto tricolore. Il ct “ad interim” Luigi Di Biagio parrebbe infatti essersi convinto. Le prestazioni con il Nizza in Ligue 1 dell’ex calciatore di Inter e Milan ed un comportamento meno “ribelle” hanno colpito l’attenzione dell’allenatore italiano. La presenza in campo e le qualità realizzative notevoli esibite potrebbero dunque essere funzionali all’apertura di nuovo corso per un’Italia che ha necessità di ripartire dopo il disastroso 13 novembre 2017 e l’eliminazione dalla rassegna iridata in Russia.

Non c’è ancora niente di ufficiale ma Super Mario potrebbe tornare a vestire l’azzurro dopo lo sciagurato Mondiale 2014 in Brasile per le amichevoli di Manchester e Wembley contro Argentina e Inghilterra. Lo stesso discorso riguarda Pellé, tra i protagonisti degli Europei 2016. Certo, il rigore sbagliato contro la Germania, nei quarti di finale, ha macchiato un torneo sugli scudi. Un rapporto, poi, con Gian Piero Ventura mai eccezionale, evidenziato dal battibecco di Torino nel momento della sostituzione di Italia-Spagna, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018, che gli ha precluso le porte di Coverciano.

Una nuova chance per entrambi? Vedremo se Di Biagio confermerà.













Foto: profilo twitter Figc