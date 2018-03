Calcio, l’Italia U21 sfida la Serbia in amichevole: gli azzurrini cercano il colpaccio a Novi Sad, 4-3-3 verso gli Europei

Martedì 27 marzo l’Italia Under 21 tornerà in campo per affrontare la Serbia in un nuova amichevole internazionale. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Norvegia al Renato Curi di Perugia, gli azzurrini sono attesi dalla complicata trasferta al Karadjordje Stadium di Novi Sad. I ragazzi di Alberico Evani, CT ad interim vista la promozione di Gigi Di Biagio, sfideranno una squadra molto ostica e compatta che sta letteralmente dominando il proprio girone di qualificazione ai prossimi Europei che si svolgeranno proprio nel nostro Paese.

Proprio in vista della prossima rassegna continentale, la nostra Nazionale sta affrontando questa serie di amichevoli con l’obiettivo di costruire un gruppo affiatato che riesca a essere competitivo nell’occasione più importante. L’Italia andrà a caccia del sesto risultato utile consecutivo dopo quattro vittorie e un pareggio ma il test con gli slavi sarà quello più complicato. Servirà grande attenzione e un po’ più di precisione sottorete, quella che è mancata contro la Norvegia quando sono arrivati i pali di Parigini e Barella oltre a qualche errore di troppo. La Serbia è molto solida in fase offensiva e non concede molto dietro, l’Italia dovrà spingere con grande veemenza e puntare anche sull’aspetto tecnico vista la forza fisica dei nostri avversari.

L’Italia dovrebbe giocare con il 4-3-3 caratterizzato dal tridente offensivo trascinato da Edera, Cerri e Parigini. Tra i pali dovrebbe giocare Scuffet protetto da una difesa composto da Adjapong, Romagna, Mancini e Dimarco mentre Mandragora, Murgia e Barella faranno filtro a centrocampo.













(foto profilo Twitter Nazionale Italiana)